Mạch nguồn của sức mạnh đoàn kết

Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cố kết cộng đồng, "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" là nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc chúng ta. Lịch sử đã chứng minh, khi nào cả dân tộc đoàn kết, chúng ta chiến thắng. Khi nào chia rẽ, lòng dân ly tán, khi ấy vận nước suy vong.

Chính nhờ sức mạnh đoàn kết, dân tộc ta đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, đem lại nhiều đổi thay cho đất nước, bồi đắp nên non sông hùng vĩ. Nhưng chưa có thời kỳ nào trong đời sống xã hội nước ta lại diễn ra nhiều biến đổi sâu sắc với tầm vóc lớn lao, nhịp độ dồn dập như gần một thế kỷ qua.

95 năm kể từ khi Đảng ra đời, cũng là 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) - Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất, nay là MTTQ VN, chính là ngọn cờ tập hợp lực lượng, khơi dậy và nhân lên gấp bội sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước của nhân dân. Mọi thắng lợi của cách mạng VN trong 95 năm qua đều là kết tinh cao độ của tinh thần đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước - một phẩm chất cao quý, vĩ đại nhất của dân tộc.

Ngày nay, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, chúng ta đặt ra khát vọng lớn lao: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu lớn lao này, chúng ta phải phát huy dân chủ hơn nữa. Bác Hồ đã căn dặn: "Muốn đoàn kết thực sự phải có dân chủ thực sự". Đây là điều kiện tiên quyết. Đoàn kết ngày nay không thể chỉ dựa trên mệnh lệnh, mà phải được xây dựng bền vững từ sự đồng thuận xã hội. Muốn có đồng thuận, phải thực hành dân chủ thực sự, phải kiên trì lấy "dân là gốc".

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng 100 năm, vai trò của MTTQ VN trở nên trọng yếu hơn bao giờ hết. Mặt trận cần chủ động góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt hơn nữa vấn đề dân chủ với ý thức "dân là gốc", bảo đảm hiệu quả luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Mặt trận phải là nơi lắng nghe, tập hợp ý kiến để góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội.

Đồng thời, Mặt trận phải làm thật tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, để mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước "sát với niềm tin, hợp lòng dân". Có cách thức hiệu quả vận động nhân dân chủ động, hăng hái tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một hành trình liên tục. Chỉ khi dân chủ được thực hành thực chất, lòng tin được củng cố, lợi ích được hài hòa, thì ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc mới được nhân lên gấp bội, tạo thành động lực vô song để chúng ta "đồng lòng chung sức... đoàn kết để đi tới thành công". Đó là mạch nguồn bền vững nhất để "nhân lên gấp bội" sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.