Ông Hussein Omar Khan, Giám đốc Cục Điều tra tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, ngày 25.11 cho biết một phi công thuộc không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã bị bắt vì nghi tham gia điều phối và vận chuyển ma túy từ khu vực thung lũng Klang đến bang Sabah.

"Ngoài vai trò điều phối, người này còn trực tiếp tham gia vận chuyển nguồn cung ma túy từ thung lũng Klang đến Sabah", Hãng thông tấn Bernama dẫn lời ông Hussein nói.

Giám đốc Cục điều tra tội phạm ma túy Bukit Aman Hussein Omar Khan (giữa) nói chuyện với các phóng viên về chiến dịch thu giữ ma túy ngày 6.11.2026 ẢNH: Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM/Facebook

Phi công trên nằm trong số 13 người bị bắt liên quan đường dây buôn bán ma túy, gồm 7 quân nhân không quân và 6 dân thường. Cảnh sát nghi ngờ nhóm này lợi dụng các phương tiện và cơ sở quân sự, trong đó có căn cứ không quân Subang, để phục vụ hoạt động buôn lậu.

Vụ việc bị phát hiện sau cuộc kiểm tra hành lý định kỳ tại căn cứ Subang ngày 17.11. Lực lượng chức năng phát hiện 5 vali và một thùng hàng khả nghi đang chờ được đưa lên máy bay quân sự.

Các cuộc điều tra và đột kích sau đó giúp cảnh sát thu giữ khoảng 96,6 kg ma túy đá (methamphetamine), trị giá 4,83 triệu ringgit (khoảng 1,2 triệu USD), cùng gần 7 kg hóa chất dạng lỏng và một số phương tiện.

Ngày 19.11, cảnh sát thông báo bắt giữ 11 nghi phạm, gồm 5 quân nhân và 6 dân thường.

Theo ông Hussein, kết quả điều tra ban đầu cho thấy ma túy được vận chuyển đến Labuan, Tawau thuộc bang Sabah (phía đông Malaysia) và một số địa điểm khác. Cảnh sát tiếp tục truy tìm những người được cho là có liên hệ với đường dây, đồng thời làm rõ phương thức các nghi phạm tiếp cận và sử dụng cơ sở quân sự.

Các nhà chức trách Malaysia đã nhận được thông tin về khả năng lợi dụng phương tiện quân sự để buôn lậu ma túy từ tháng 1, sau một vụ thu giữ liên quan 6 container tại cảng Klang, dự kiến được vận chuyển đến Teluk Sepanggar thuộc Sabah. Cuộc điều tra chính thức được mở vào tháng 7.

Trước đó, ông Hussein cảnh báo các tổ chức tội phạm ngày càng tìm cách lợi dụng những cơ sở chiến lược của chính phủ và người có quyền tiếp cận để che giấu hoạt động phi pháp.

Giới chức Malaysia đang tiếp tục điều tra mức độ liên quan của các quân nhân, cũng như nghi vấn đường dây sử dụng hệ thống vận tải quân sự để đưa ma túy đến những địa điểm khác trước khi phân phối ra nước ngoài.