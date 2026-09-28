Màn ‘đấu khẩu’ cực chất giữa Chanathip và Cao Pendant Quang Vinh: Đại chiến Thái Lan vs Việt Nam tuyệt hay!

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 đang nhận được sự chú ý lớn tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu, FIFA đăng tải 2 bài viết về 2 đội, trong đó dẫn lời Chanathip Songkrasin, Teerasak Poeiphimai và Cao Pendant Quang Vinh.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng. Tuy nhiên, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua trận đấu khó khăn mới vượt qua Philippines 1-0, "Voi chiến" thắng Pakistan 4-0 dù chưa sử dụng toàn bộ những cầu thủ tốt nhất.

Nói về chiến thắng mở màn của đội tuyển Thái Lan, FIFA đặc biệt nhấn mạnh sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong đội hình "Voi chiến". Teerasak Poeiphimai, người ghi 2 bàn trước Pakistan, cho rằng đây là một trong những yếu tố giúp Thái Lan tiến bộ.

Ảnh: TV360

Teerasak (số 14) đã ghi 2 bàn ở trận ra quân của Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

"Đội tuyển Thái Lan đã tiến bộ rất nhanh. Việc kết hợp những cầu thủ kỳ cựu có nhiều năm kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ chất lượng cao đã giúp chúng tôi nâng tầm lối chơi trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu này", Teerasak chia sẻ với FIFA.

Tiền đạo Thái Lan cũng nhấn mạnh dù đối thủ là ai, các cầu thủ vẫn phải duy trì sự tôn trọng và thi đấu với khả năng tốt nhất.

Chanathip: 'Trận gặp Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn'

Đáng chú ý, Chanathip không thi đấu phút nào trong chiến thắng trước Pakistan. Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh tiền vệ 32 tuổi vẫn là đội trưởng và một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình Thái Lan.

Chanathip dành nhiều lời khen cho thế hệ cầu thủ trẻ sau trận ra quân: "Các cầu thủ trẻ đã chơi rất tốt và xứng đáng nhận được lời khen, cũng như toàn bộ ban huấn luyện. Họ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia bởi có năng lực và tiềm năng rất lớn", Chanathip chia sẻ với FIFA.

Chanathip là cái tên được quan tâm nhiều nhất bên phía đội tuyển Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Theo đội trưởng Thái Lan, trách nhiệm của những cầu thủ giàu kinh nghiệm không chỉ nằm ở việc thi đấu, mà còn phải hỗ trợ thế hệ kế tiếp.

"Được đại diện cho đất nước luôn là niềm tự hào. Với tư cách những cầu thủ đàn anh, chúng tôi cần chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những lời khuyên và giúp thế hệ kế tiếp chuẩn bị tốt nhất, bởi họ chính là tương lai của đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi đến lúc chúng tôi giải nghệ", Chanathip nói.

Sau trận thắng Pakistan, sự tập trung của Thái Lan đã chuyển hoàn toàn sang cuộc đối đầu Việt Nam. Nói với FIFA về trận đấu ngày 29.9, Chanathip đánh giá: "Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ cuộc đối đầu này".

Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup với lực lượng mạnh hơn đáng kể so với đội hình vừa đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ngoài Chanathip, HLV Anthony Hudson còn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Supachok Sarachat, Supachai Chaided, cùng các gương mặt như Teerasak hay Nicholas Mickelson.

Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời

Quang Vinh: 'Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có'

Ở phía đối diện, FIFA cũng dành một bài viết riêng cho Cao Pendant Quang Vinh với tiêu đề "Quang Vinh nói về chiến thắng trước Philippines và thử thách Thái Lan".

Hậu vệ 29 tuổi không góp mặt trong đội hình Việt Nam vô địch Hyundai Cup cách đây hơn 1 tháng. Vì vậy, FIFA mô tả hành trình hiện tại của Quang Vinh là sự chuyển đổi từ một người theo dõi các đồng đội chinh phục chức vô địch sang trực tiếp trở thành một phần của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup.

Quang Vinh đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đánh giá về trận đấu, anh nói với FIFA: "Chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và giành chiến thắng. Philippines là đội bóng tốt, có những cầu thủ chất lượng và phối hợp với nhau rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm soát được trận đấu và xứng đáng giành trọn 3 điểm".

Quang Vinh cũng nhắc đến 2 gương mặt mới Adou Minh và Williams Minh Hoàng. Cả 2 đều có màn ra mắt đội tuyển quốc gia trước Philippines và được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính.

Quang Vinh (số 3) góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam chinh phục FIFA ASEAN Cup sau khi lỡ cơ hội ở ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam luyện tập dưới mưa lớn trước trận gặp Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

"Các cầu thủ mới đã thích nghi rất tốt và thể hiện tích cực trong những buổi tập. Cả đội đều cố gắng chào đón họ. Giờ họ đã trở thành một phần của gia đình đội tuyển Việt Nam và chúng tôi rất vui khi có họ", Quang Vinh chia sẻ.

Thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều khi đối thủ là Thái Lan. Quang Vinh thừa nhận sức mạnh của "Voi chiến", nhưng khẳng định đội tuyển Việt Nam cũng có đủ sự tự tin trước cuộc đối đầu này.

"Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một đội bóng tốt. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng", Quang Vinh nói với FIFA.

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