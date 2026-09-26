Mất hai chân sau tai nạn, chàng trai 'trở lại' ngoạn mục

Trên trang cá nhân thời gian gần đây, Nguyễn Phú Dô thường chia sẻ những đoạn clip ghi lại cảnh mình tập gym, chơi thể thao với hai chân giả. Những đoạn clip nhận được nhiều lượt xem cùng những bình luận hỏi thăm, động viên chàng trai 21 tuổi.

3 tháng sau tai nạn, tập đi lại từ đầu

Đầu tháng 3.2026, trên đường đi học, Dô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh được điều trị tại Cần Thơ và TP.HCM trong gần 1 tháng. Dô giữ được mạng sống nhưng mất cả hai chân.

Trước khi tai nạn xảy ra, Dô có cuộc sống như nhiều người trẻ cùng tuổi: đi học, chơi thể thao, tập gym và ấp ủ những dự định riêng cho tương lai. Tỉnh lại và biết mình không còn hai chân là thay đổi quá lớn với Dô. Anh thừa nhận những ngày đầu đã không thể tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực. Gia đình và bạn gái luôn ở bên, trò chuyện, động viên để Dô dần làm quen với những gì vừa xảy ra.

Dô trước khi gặp tai nạn giao thông vào tháng 3.2026 ẢNH: NVCC

Dô cũng tự đặt cho mình một yêu cầu: không để quãng thời gian đau đớn ấy kéo dài. "Mình là người tự lập, không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người, cho gia đình, nên phải cố gắng ổn định tinh thần sớm", Dô kể.

3 tháng sau tai nạn, Dô bắt đầu tập đi với hai chân giả. Những bước đầu tiên không dễ dàng. Chân đau, cơ thể phải tập lại cách giữ thăng bằng. Những công việc vốn trước đây rất bình thường cũng trở thành thử thách.

"Tuy rất đau nhưng mình quyết tâm tập và thích nghi với chân mới", anh kể. Dô tập từng chút một, từ đứng, bước đi đến thực hiện những sinh hoạt hằng ngày. Đến nay, Dô ước tính mình mới làm quen được khoảng 50 - 60% với hai chân giả.

Sáu tháng sau tai nạn, Dô đã trở lại giảng đường, tập gym và chơi thể thao ẢNH: NVCC

Nguyễn Phú Dô tập gym, chơi bóng đá với hai chân giả sau tai nạn ẢNH: NVCC

Bà Trần Thị Thúy (60 tuổi, ở xã U Minh, Cà Mau), mẹ của Dô, nhớ lại khi nhận tin con gặp tai nạn, bà tức tốc từ quê lên Cần Thơ. Những ngày con điều trị, dù lo lắng, bà cố giữ bình tĩnh để động viên con. Vợ chồng bà Thúy làm nông, có 4 người con gồm 2 trai, 2 gái; Dô là con út. Sau tai nạn, điều khiến bà vui nhất là thấy con dần chấp nhận những thay đổi và trở lại với công việc, thói quen trước đây.

"Cuộc sống không thay đổi gì mấy"

Khi sức khỏe ổn định hơn, Dô trở lại giảng đường, tiếp tục việc học tại một trường đại học ở Cần Thơ, đồng thời trở lại phòng gym. Trước tai nạn, tập luyện và chơi thể thao vốn là những hoạt động quen thuộc của Dô. Bây giờ với chân giả, anh phải điều chỉnh cách vận động, tập từng động tác phù hợp với cơ thể. Khi đã quen hơn, Dô tiếp tục thử sức với bóng đá.

Những khoảnh khắc ấy được Dô quay lại và đăng lên mạng xã hội. Anh không xem việc tập gym hay đá bóng là điều gì quá đặc biệt, bởi đó đơn giản là những sở thích anh đã có trước đây và bây giờ tiếp tục. "Thật lòng mà nói, ở thời điểm hiện tại, ngoài việc không có hai chân ra thì cuộc sống của mình trước và sau tai nạn không thay đổi gì mấy", Dô chia sẻ. Câu nói có vẻ nhẹ nhàng, dù chính anh vẫn đang trong quá trình thích nghi.

Thể thao cũng giúp anh tìm lại nhịp sống quen thuộc. Từ phòng gym đến sân bóng, mỗi lần vận động là thêm một lần Dô hiểu cơ thể của mình có thể làm được gì và cần tập thêm gì.

Việc chia sẻ những đoạn clip lên mạng xã hội, theo Dô, trước hết là cách lưu lại hành trình tuổi trẻ của mình. Những bình luận từ người xem cũng trở thành sự động viên để anh tiếp tục tập luyện. Dô cho biết thời gian tới vẫn ưu tiên việc học, đồng thời duy trì tập gym và chơi thể thao. Những dự định từng có trước tai nạn sẽ không vì biến cố mà dừng lại.