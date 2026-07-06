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Thế giới

Máy bay 'Gấu-F' Nga bị tố bay sát tàu sân bay Anh

Vi Trân
Vi Trân
Bộ Quốc phòng Anh ngày 6.7 tố cáo một máy bay quân sự Nga đã tiếp cận tàu sân bay của Anh tại một vùng biển Bắc Đại Tây Dương.

Reuters dẫn thông báo cho rằng chiếc máy bay tuần tra biển của Nga mang biệt danh Bear-F (Gấu-F) đã bay qua tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh ở độ cao thấp, áp sát đến mức không cần thiết. Bear-F là tên ký hiệu của NATO đặt cho máy bay Tupolev Tu-142 của Nga.

Máy bay quân sự Nga bị tố bay sát tàu sân bay Anh - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát biển và chống ngầm Tupolev Tu-142 của Nga thả phao âm thanh trong lúc chiến đấu cơ F-35B của Anh bay kế bên tại biển Na Uy hôm 2.7

ẢNH: REUTERS

Vụ việc xảy ra vào ngày 2.7 tại biển Na Uy, khi tàu HMS Prince of Wales đang dẫn đầu một nhóm tác chiến tàu sân bay tham gia nhiệm vụ của NATO nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Đại Tây Dương.

Chiếc máy bay Nga đã thả nhiều phao âm thanh (sonobuoy) - loại thiết bị chuyên phát hiện và theo dõi tàu ngầm - xuống vùng biển gần tàu sân bay.

Lực lượng Anh đã triển khai 2 máy bay chiến đấu F-35B từ tàu HMS Prince of Wales để ngăn chặn máy bay Nga cho đến khi nó rời khỏi khu vực.

Máy bay quân sự Nga bị tố bay sát tàu sân bay Anh - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-35B trên tàu sân bay HMS Prince of Wales tại biển Na Uy hôm 2.7

ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Anh gọi hành động của Nga là không an toàn và không chuyên nghiệp. Nga chưa bình luận về những thông tin cáo buộc trên.

Vụ việc xảy ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7.7, nơi các thành viên liên minh dự định cam kết 70 tỉ euro để viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay.

Trong năm nay, Anh cũng từng triển khai tàu quân sự để ngăn chặn các tàu ngầm Nga hoạt động hơn một tháng trong và quanh các vùng biển của Anh.

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