Mẹ Elon Musk được trao bằng tiến sĩ danh dự

"Tôi vô cùng bất ngờ", mẹ Elon Musk xúc động sau khi nhận bằng tiến sĩ danh dự đề tài nghiên cứu chế độ ăn kiêng. “Các con rất tự hào về tôi. Đây là điều tuyệt vời nhất đời tôi”, bà nói.

“Buổi lễ khiến tôi rơi nước mắt”, chuyên gia dinh dưỡng 74 tuổi viết trên Twitter. “Dù không nằm trong kế hoạch, nhưng đây là đỉnh cao thành tựu của tôi”, bà chia sẻ.

"Chúc mừng mẹ!", anh trai của Elon Musk, Kimbal, cũng đăng tin vui, đáp lại dòng tweet của mẹ sau buổi lễ tại khuôn viên trường ở Bloemfontein.

Elon Musk đăng tweet chúc mừng mẹ được trao bằng tiến sĩ

Theo Insider, Giáo sư Francis Petersen, Phó hiệu trưởng Đại học Free State, không ngừng khen ngợi Maye Musk. Ông cho biết tại buổi lễ Maye đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực dinh dưỡng và chế độ ăn kiêng. Bà vô cùng xứng đáng nhận được vinh dự này.

Trên trang web mayemusk.com, mẹ Elon Musk là một chuyên gia dinh dưỡng đã được chứng nhận, có hai bằng thạc sĩ về chế độ ăn kiêng và khoa học dinh dưỡng, đồng thời điều hành một doanh nghiệp dinh dưỡng.

Bà đã làm người mẫu từ năm 15 tuổi và là diễn giả nổi tiếng trước công chúng. Bà cũng là tác giả quyển sách có tựa đề Feel Fantastic (tạm dịch: Cảm thấy tuyệt vời) vào năm 1996, đắt khách và đã bán hết. Một quyển sách khác có tên A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success (tạm dịch: Phụ nữ lập kế hoạch: Lời khuyên cho một cuộc sống đầy phiêu lưu, sắc đẹp và thành công) đã được xuất bản vào tháng 12.2019.

Maye Musk trên trang web của mình, là tác giả, diễn giả, người mẫu và chuyên gia nghiên cứu dinh dưỡng

Trong suốt sự nghiệp của Elon Musk, Maye luôn là hậu phương vững chắc nhất đối với ông. Tháng 8.2022, cựu siêu mẫu đã gây sốt cộng đồng mạng sau khi tiết lộ bà phải ngủ trong garage mỗi lần đến thăm ông ở Texas.