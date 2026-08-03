Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Mẹ lấy chồng Đài Loan U.70 sau 10 năm bên nhau, con gái chia sẻ điều xúc động

Cao An Biên
Cao An Biên
Đám cưới 'đẹp như mơ' của mẹ với chồng Đài Loan U.70 sau 10 năm đồng hành qua những chia sẻ đầy tình cảm của cô con gái khiến nhiều người xúc động.

Mới đây, một đám cưới diễn ra ở miền Tây giữa người vợ Việt Nam U.60 và chồng Đài Loan U.70 bất ngờ nhận về "mưa tim" và gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội vì quá đẹp đôi cùng những chia sẻ đầy ấm áp, xúc động từ con gái riêng của người vợ.

"Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Con thật sự rất vui khi nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Cảm ơn ba đã đến bên cạnh mẹ, yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ. Con chỉ mong mãi mãi về sau này, ba và mẹ ngày càng hạnh phúc, luôn nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau và viết thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Con yêu ba mẹ!", hình ảnh ngày cưới của cha mẹ được chị Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Vĩnh Long chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng gây sốt.

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 1.

Chị Huyền cho biết đám cưới của mẹ diễn ra vào ngày 28.7 mới đây ở xã Quới An (Vĩnh Long). Cô dâu là bà Phạm Thị Bé Mười (53 tuổi, quê Vĩnh Long) và chú rể là ông Cam Lương Ức (68 tuổi, người Đài Loan)

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 2.

Cô con gái cho biết bản thân chia sẻ hình ảnh đám cưới của cha mẹ lên trang mạng xã hội cá nhân để lưu giữ lại cột mốc thật đẹp của gia đình. Tuy nhiên, chị rất bất ngờ và hạnh phúc khi những khoảnh khắc đó được nhiều người quan tâm, chúc phúc

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 3.

"Ba ruột của mình mất lúc mình 2 tuổi. Từ đó, mẹ và bà ngoại nuôi mình khôn lớn, nên người. Mẹ sang Đài Loan sống và làm việc, 10 năm trước có gặp ba dượng mình. Sau 1 thập kỷ đồng hành, gắn bó cùng nhau, giờ đây, ba mẹ mới có thể tổ chức đám cưới ở Việt Nam", Mỹ Huyền chia sẻ

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 4.

Chị Mỹ Huyền cho biết trong suốt nhiều năm qua, mẹ và cha dượng sống và làm việc ở Đài Loan, còn chị học tập ở Việt Nam. Huyền nói cha dượng luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm chị như con ruột. Ngày cha mẹ về chung một nhà cũng là ngày hạnh phúc của chị

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 6.

Đám cưới diễn ra theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. "Cảm ơn em đã chăm sóc anh, sinh cho anh một cô con gái vô cùng đáng yêu!", ông Cam Lương Ức chia sẻ cùng vợ trong ngày cưới

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 8.
Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 9.

Bà Mười hạnh phúc trong lễ cưới. Bà cho biết suốt 10 năm qua, bà đã rất hạnh phúc khi có ông Cam Lương Ức cạnh bên, đã yêu thương và chăm lo chu toàn cho bà và gia đình Việt Nam của mình

ẢNH: NVCC

Người mẹ miền Tây lấy chồng Đài Loan U.70, con gái chia sẻ xúc động - Ảnh 12.

Sau ngày cưới, bà Mười và chồng về Đài Loan để tiếp tục công việc. Chị Huyền tiễn cha mẹ ra sân bay. Chị cho biết vừa tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc, đang tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Mạc Anh Thư tiết lộ cuộc sống ở Phần Lan

Mạc Anh Thư tiết lộ cuộc sống ở Phần Lan

Mạc Anh Thư cho biết thời gian đầu khi mới sang Phần Lan, cô và con gái không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn tủi. Hiện tại, người đẹp dần thích nghi với cuộc sống nơi xứ người.

Vào rừng hái việt quất ở Phần Lan, người phụ nữ Việt có ngày kiếm gần 14 triệu đồng

Nguyễn Thùy Linh loại hạt giống số 1, vào bán kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng

Khám phá thêm chủ đề

lấy chồng đài loan Đám cưới đám cưới miền Tây đám cưới gây sốt chồng Đài Loan

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận