Mẹ lấy chồng Đài Loan U.70 sau 10 năm bên nhau, con gái chia sẻ điều xúc động

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Đám cưới 'đẹp như mơ' của mẹ với chồng Đài Loan U.70 sau 10 năm đồng hành qua những chia sẻ đầy tình cảm của cô con gái khiến nhiều người xúc động.
Mới đây, một đám cưới diễn ra ở miền Tây giữa người vợ Việt Nam U.60 và chồng Đài Loan U.70 bất ngờ nhận về "mưa tim" và gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội vì quá đẹp đôi cùng những chia sẻ đầy ấm áp, xúc động từ con gái riêng của người vợ.
"Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Con thật sự rất vui khi nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Cảm ơn ba đã đến bên cạnh mẹ, yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ. Con chỉ mong mãi mãi về sau này, ba và mẹ ngày càng hạnh phúc, luôn nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau và viết thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Con yêu ba mẹ!", hình ảnh ngày cưới của cha mẹ được chị Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Vĩnh Long chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng gây sốt.
Bà Mười hạnh phúc trong lễ cưới. Bà cho biết suốt 10 năm qua, bà đã rất hạnh phúc khi có ông Cam Lương Ức cạnh bên, đã yêu thương và chăm lo chu toàn cho bà và gia đình Việt Nam của mình
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