Mẹ lấy chồng Đài Loan U.70 sau 10 năm bên nhau, con gái chia sẻ điều xúc động

Mới đây, một đám cưới diễn ra ở miền Tây giữa người vợ Việt Nam U.60 và chồng Đài Loan U.70 bất ngờ nhận về "mưa tim" và gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội vì quá đẹp đôi cùng những chia sẻ đầy ấm áp, xúc động từ con gái riêng của người vợ.

"Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già. Con thật sự rất vui khi nhìn thấy mẹ hạnh phúc. Cảm ơn ba đã đến bên cạnh mẹ, yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ. Con chỉ mong mãi mãi về sau này, ba và mẹ ngày càng hạnh phúc, luôn nắm tay nhau, đồng hành cùng nhau và viết thêm nhiều kỉ niệm đẹp. Con yêu ba mẹ!", hình ảnh ngày cưới của cha mẹ được chị Nguyễn Mỹ Huyền (24 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Vĩnh Long chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng gây sốt.

Chị Huyền cho biết đám cưới của mẹ diễn ra vào ngày 28.7 mới đây ở xã Quới An (Vĩnh Long). Cô dâu là bà Phạm Thị Bé Mười (53 tuổi, quê Vĩnh Long) và chú rể là ông Cam Lương Ức (68 tuổi, người Đài Loan)

ẢNH: NVCC

Cô con gái cho biết bản thân chia sẻ hình ảnh đám cưới của cha mẹ lên trang mạng xã hội cá nhân để lưu giữ lại cột mốc thật đẹp của gia đình. Tuy nhiên, chị rất bất ngờ và hạnh phúc khi những khoảnh khắc đó được nhiều người quan tâm, chúc phúc ẢNH: NVCC

"Ba ruột của mình mất lúc mình 2 tuổi. Từ đó, mẹ và bà ngoại nuôi mình khôn lớn, nên người. Mẹ sang Đài Loan sống và làm việc, 10 năm trước có gặp ba dượng mình. Sau 1 thập kỷ đồng hành, gắn bó cùng nhau, giờ đây, ba mẹ mới có thể tổ chức đám cưới ở Việt Nam", Mỹ Huyền chia sẻ ẢNH: NVCC

Chị Mỹ Huyền cho biết trong suốt nhiều năm qua, mẹ và cha dượng sống và làm việc ở Đài Loan, còn chị học tập ở Việt Nam. Huyền nói cha dượng luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm chị như con ruột. Ngày cha mẹ về chung một nhà cũng là ngày hạnh phúc của chị ẢNH: NVCC

Đám cưới diễn ra theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. "Cảm ơn em đã chăm sóc anh, sinh cho anh một cô con gái vô cùng đáng yêu!", ông Cam Lương Ức chia sẻ cùng vợ trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Bà Mười hạnh phúc trong lễ cưới. Bà cho biết suốt 10 năm qua, bà đã rất hạnh phúc khi có ông Cam Lương Ức cạnh bên, đã yêu thương và chăm lo chu toàn cho bà và gia đình Việt Nam của mình ẢNH: NVCC