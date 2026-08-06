Messi lập cú đúp vượt mốc 920 bàn, Inter Miami khởi đầu hoàn hảo tại Leagues Cup

Nguồn cảm hứng Messi vẫn tiếp diễn

Messi thi đấu cho Inter Miami ở hiệp 2 trận hòa Columbus Crew tỷ số 2-2 ngày 2.8 chỉ mang tính khởi động. Trận ra quân tại Leagues Cup gặp San Luis (Mexico) ngày 6.8, là trận đầu tiên danh thủ này trở lại đội hình chính.

Messi nhanh chóng tìm lại cảm giác ghi bàn và cảm hứng thi đấu, chỉ khoảng 2 tuần rưỡi sau trận chung kết World Cup Ảnh: Reuters

Không mất nhiều thời gian để thích nghi trở lại, Messi lập tức truyền cảm hứng cho các đồng đội ở CLB trong ngày thi đấu thiếu vắng cả hai chân sút hàng đầu là Suarez (bị treo giò 6 trận tại Leagues Cup), và Berterame (chấn thương).

Sau khi để San Luis gây bất ngờ với bàn dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 4 do David Rodriguez ghi. Messi dẫn dắt các đồng đội Inter Miami nhanh chóng giành lại thế trận và liên tiếp ghi bàn để vượt lên dẫn lại tỷ số 2-1.

Trong đó, Messi đánh dấu sự trở lại mỹ mãn của mình bằng pha ghi bàn tuyệt đẹp với cú đệm bóng một chạm hoàn hảo sau đường chuyền của Noah Allen, để gỡ hòa tỷ số 1-1 phút 11. Allen cũng chính là người có thêm kiến tạo sau đó cho Segovia ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami phút 26.

Màn trở lại ấn tượng của Messi tiếp tục và cũng trong ngày hậu vệ trẻ Allen quá thăng hoa với cú hat-trick kiến tạo, khi một lần nữa có pha dàn xếp tuyệt đẹp để Messi ghi cú đúp trong trận nâng tỷ số lên 3-1 cho Inter Miami phút 44. Trong những phút bù giờ hiệp 1, Messi đá phạt góc hoàn hảo giúp trung vệ Micael đánh đầu ghi bàn tiếp tục gia tăng cách biệt cho Inter Miami lên tỷ số 4-1.

Messi cũng có lần đầu tiên sát cánh thi đấu cùng người đồng đội mới Casemiro, vốn từng là đối thủ suốt nhiều năm khi họ còn thi đấu ở Tây Ban Nha Ảnh: Reuters

Trong hiệp 2, Inter Miami một lần nữa để San Luis sớm ghi bàn ngay phút 51 để rút ngắn tỷ số còn 2-4. Trận đấu sau đó bị hoãn gần 20 phút, tính từ phút 70 do ảnh hưởng thời tiết xấu mưa lớn diễn ra.

Khi trở lại, Messi dẫn dắt các đồng đội Inter Miami thi đấu an toàn hơn, cùng người đồng đội mới Casemiro, để giữ vững thế trận. Nhờ đó, bảo vệ được chiến thắng cách biệt trước sự vùng dậy muộn màng của các đối thủ San Luis đến từ Mexico.

Với cú đúp và 1 kiến tạo trong trận Inter Miami thắng San Luis với tỷ số 4-2 để khởi đầu hoàn hảo tại Leagues Cup, Messi tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn của mình sau kỳ World Cup 2026, với tổng cộng đến nay anh đã ghi 921 bàn thắng trong sự nghiệp và nâng số pha kiến tạo lên 417 lần. Qua đó, tiếp tục sự nghiệp thi đấu ở cấp CLB với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo vẫn được duy trì ở mức cực kỳ ổn định.

Ở sự nghiệp đội tuyển Argentina, báo chí nước này tiết lộ trong kỳ FIFA Days đặc biệt cuối tháng 9 và đầu tháng 10 tới đây, với tổng cộng 4 trận giao hữu quốc tế, dự kiến Messi sẽ trở lại tham gia thi đấu ít nhất một trận được tổ chức ở sân nhà tại Buenos Aires. Dấu hiệu cho thấy, Messi chưa thực sự chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026 khép lại.

Sau trận thắng San Luis, ở vòng bảng Leagues Cup, Messi và Inter Miami còn gặp tiếp hai đối thủ từ Mexico khác là Monterrey (ngày 9.8) và Leon (ngày 13.8).