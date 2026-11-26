Giật mí mắt xảy ra khi các nhóm cơ nhỏ quanh mắt tự co lại, tạo cảm giác rung hoặc giật liên tục. Tình trạng này thường xuất hiện ở mí mắt dưới, nhưng mí mắt trên cũng có thể gặp, theo trang Real Simple.

Theo bác sĩ nhãn khoa Diane Hilal-Campo tại Mỹ, căng thẳng, thiếu ngủ và tiêu thụ quá nhiều caffeine là những yếu tố thường gây co giật mí mắt. Tình trạng khô mắt hoặc kích ứng mắt cũng có thể kích hoạt hiện tượng này.

Căng thẳng, thiếu ngủ và uống quá nhiều caffeine là những nguyên nhân thường gặp khiến mí mắt bị giật ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Khi nào giật mí mắt cần được chú ý?

Thông thường, tình trạng giật mí mắt chỉ xuất hiện ở một bên và tự hết sau một thời gian. Tuy nhiên, bà Meenal Agarwal, bác sĩ nhãn khoa tại Mỹ, khuyến cáo cần đi khám ngay nếu mắt nhắm chặt hoàn toàn, mí mắt sụp xuống hoặc thị lực thay đổi.

Tình trạng giật lan sang những cơ khác trên mặt cũng là dấu hiệu cần được kiểm tra sớm.

Người đeo kính áp tròng cũng nên chú ý đến sức khỏe mắt. Kính áp tròng không trực tiếp gây giật mí nhưng có thể khiến mắt khô và dễ kích ứng hơn. Việc sử dụng kính không đúng độ hoặc không vừa mắt cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện triệu chứng này.

Cách giúp mí mắt hết giật

Theo bác sĩ Hilal-Campo, tình trạng giật mí mắt có thể kéo dài vài ngày, thậm chí từ 6 đến 8 tuần. Để cải thiện, mọi người nên giảm căng thẳng bằng cách thiền hoặc thực hiện những hoạt động thư giãn. Chườm khăn ấm lên mắt cũng giúp vùng mắt dễ chịu và thư giãn hơn.

Nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản cũng có thể hỗ trợ giảm triệu chứng, đặc biệt khi mắt khô sau thời gian dài nhìn màn hình. Bà Hilal-Campo khuyên nhỏ một giọt vào mỗi mắt, 4 lần mỗi ngày.

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Thói quen giúp phòng ngừa giật mí mắt

Hai chuyên gia khuyên mọi người ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và giảm lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày.

Đặc biệt, người thường xuyên làm việc với máy tính nên áp dụng quy tắc 20 - 20 - 20. Theo hướng dẫn của tiến sĩ Agarwal, cứ sau 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn một vật cách xa khoảng 6 m trong 20 giây.

Thói quen đơn giản này giúp giảm mỏi mắt, hạn chế tình trạng căng thẳng cho mắt và có thể làm chậm tiến triển của tật cận thị.