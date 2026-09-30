Minh Khoa xin lỗi vì thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Jakarta chuẩn bị đấu Pakistan

Sau trận thua Thái Lan, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình trở lại đội tuyển quốc gia của bản thân, cũng như lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ trước thềm trận đấu quyết định gặp Pakistan. Anh được thầy Kim chỉ định trả lời phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào 10 giờ 30 ngày 30.9. Sau buổi tập này, thầy trò ông Kim sẽ di chuyển từ Bandung lên Jakarta (Indonesia) để chuẩn bị cho trận gặp Pakistan vào ngày 2.10.

Minh Khoa đã chơi thế nào ở trận gặp Thái Lan?

Điểm dễ nhận thấy nhất ở Minh Khoa trong trận gặp Thái Lan vào tối 29.9 là khả năng tham gia tranh chấp và giữ cự ly ở khu vực giữa sân. Trước một đối thủ có xu hướng đẩy nhanh tốc độ luân chuyển bóng như Thái Lan, tiền vệ sinh năm 2001 không ngại va chạm và cố gắng duy trì sự hiện diện trong những điểm nóng. Anh cho thấy mình không chỉ chờ bóng mà sẵn sàng di chuyển để hỗ trợ đồng đội, đặc biệt trong những tình huống đội tuyển Việt Nam chuyển từ phòng ngự sang tổ chức tấn công. Anh cũng là người kiến tạo để Tài Lộc ghi bàn, chỉ tiếc là bàn thắng không được công nhận vì sau khi tham khảo VAR, trọng tài Úc khẳng định tiền đạo Việt Nam đã việt vị.

Minh Khoa tranh chấp cùng Kritsada Kaman ẢNH: NGỌC LINH

Một tín hiệu tích cực khác ở Minh Khoa là tâm lý thi đấu. Trước một đối thủ có nhiều kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng tốt, Minh Khoa không chơi với tâm thế quá thận trọng. Anh vẫn chủ động tham gia vào cách vận hành chung của đội bóng. Với một tiền vệ trẻ, sự tự tin khi bước vào những trận đấu có cường độ cao là phẩm chất quan trọng.

Cần cải thiện điều gì?

Tuy nhiên, 45 phút ấy cũng cho thấy Minh Khoa vẫn còn khoảng cách để trở thành một tiền vệ có thể kiểm soát trận đấu. Điều anh cần cải thiện trước hết là khả năng xử lý bóng dưới áp lực. Khi Thái Lan tăng cường áp sát, tiền vệ Việt Nam cần đưa ra quyết định nhanh hơn: nhận bóng ở đâu, xoay người hay chơi một chạm, chuyền về hay hướng lên phía trước. Ở cấp độ cao, chỉ cần chậm một nhịp, khoảng trống có thể lập tức biến mất.

Minh Khoa cũng cần cải thiện khả năng tạo ảnh hưởng lên mặt trận tấn công. Một tiền vệ trung tâm không chỉ có nhiệm vụ tranh chấp và thu hồi bóng. Khi có cơ hội, anh phải giúp đội bóng thoát pressing, đưa bóng lên phía trên và tạo ra những đường chuyền có tính đột biến. Đây là khía cạnh mà Minh Khoa cần tích lũy thêm qua những trận đấu có cường độ và chất lượng đối thủ cao.

Minh Khoa trải lòng

Nói về mục tiêu tại giải đấu năm nay, Minh Khoa cho biết: "Như mọi người cũng biết, phải hơn một năm rưỡi tôi mới có cơ hội khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam. Khi biết tin mình được triệu tập, với tôi, trận đấu nào cũng rất quan trọng. Đây là một cơ hội cũng như một vinh dự rất lớn, nên bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng hết mình để thể hiện những gì tốt nhất".

Chia sẻ về sự khác biệt giữa môi trường đội tuyển quốc gia và CLB, Minh Khoa cho rằng bản thân không cảm thấy quá nhiều áp lực: "Tôi nghĩ áp lực thật sự không nhiều. Bản thân tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu cho đội tuyển. Đó là một niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Còn nói về sự khác biệt, với tôi, thi đấu ở đâu - CLB hay đội tuyển - cũng vậy, điều quan trọng là tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ra sân thi đấu".

Minh Khoa đột phá trước Sarach Yooyen ẢNH: NGỌC LINH

Sau trận thua Thái Lan - kết quả khiến không ít người hâm mộ tranh luận trên các diễn đàn khi cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có không ít cơ hội và lối chơi được đánh giá cao - Minh Khoa gửi lời xin lỗi thay cho toàn đội: "Như mọi người cũng đã biết, Thái Lan ở giải đấu này đã tập hợp toàn bộ những cầu thủ mạnh nhất của họ. Với màn trình diễn của toàn đội, chúng tôi đã cố gắng thể hiện hết sức mình, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Khoa cũng như toàn đội xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ".

Dù vậy, tiền vệ này vẫn giữ tinh thần lạc quan và mong nhận được sự đồng hành từ khán giả nhà: "Bóng đá là vậy, có lúc thắng có lúc thua, nhưng chúng tôi lúc nào cũng thi đấu hết sức mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn ở bên, đồng hành cùng chúng tôi". Anh cũng khẳng định chắc nịch về quyết tâm của toàn đội trước trận đấu cuối cùng vòng bảng, gặp Pakistan: "Chúng tôi hứa là ở trận đấu sắp tới, tôi và toàn đội sẽ thể hiện một bộ mặt khác".



