Mitsubishi Outlander đời mới 'trễ hẹn' thị trường Việt Nam bao lâu?

Lô Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 nhập khẩu Nhật Bản vừa cập cảng Việt Nam đầu tháng 11.2026, dự kiến tung ra thị trường trong tháng 12 tới. Đây là màn trở lại của mẫu crossover cỡ trung sau khi Outlander đời cũ rút khỏi danh mục sản phẩm Mitsubishi vào cuối năm 2025.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 lột xác thiết kế hoàn toàn so với đời tiền nhiệm ẢNH: MITSUBISHI

Đáng chú ý, thế hệ thứ 4 thực tế đã ra mắt toàn cầu từ tháng 2.2021. Nếu trình làng tại Việt Nam tháng 12.2026 như kế hoạch, Outlander đã đến Việt Nam muộn 5 năm 10 tháng, tức gần 6 năm so với các thị trường khác.

Gần 6 năm chậm đổi thế hệ, Mitsubishi Outlander hụt hơi tại Việt Nam

Outlander thế hệ thứ 3 trình làng toàn cầu năm 2012, trước khi được đưa về Việt Nam năm 2016 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đầu năm 2018, mẫu crossover cỡ C này chuyển sang lắp ráp trong nước, cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V và KIA Sportage.

Mitsubishi Outlander đời cũ tồn tại ở Việt Nam gần 10 năm ẢNH: CHÍ TÂM

Mitsubishi từng nâng cấp Outlander vào các năm 2020 và 2022, bổ sung trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn và điều chỉnh thiết kế. Tuy nhiên, nền tảng sản phẩm vẫn thuộc thế hệ ra mắt từ năm 2012, trong khi thế hệ mới đã trình làng trên toàn cầu vào tháng 2.2021.

Trong giai đoạn này, các đối thủ của mẫu xe này liên tục "thay mẫu đổi mã". Hyundai Tucson chuyển thế hệ cuối năm 2021, KIA Sportage trở lại năm 2022, Honda CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt năm 2023; còn Mazda CX-5 liên tục nâng cấp trang bị, điều chỉnh giá bán. Sự chậm đổi mới khiến Outlander đời cũ khó duy trì sức cạnh tranh.

Điều này phần nào thể hiện qua doanh số. Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2024 Outlander bán được 1.366 xe, đến năm 2025 chỉ còn 362 xe, giảm 73,5%. Trong khi đó, các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory vẫn đạt doanh số hàng nghìn xe mỗi năm.

Tuy nhiên, kết quả trên còn chịu tác động bởi nguồn cung thu hẹp khi Mitsubishi dần ngừng phân phối thế hệ cũ. Cuối năm 2025, Outlander rút khỏi danh mục sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam, khép lại gần một thập niên hiện diện mà chưa được thay thế bằng thế hệ mới.

Outlander có thể trở lại, Mitsubishi có hai mẫu crossover cùng phân khúc

Ở lần trở lại sắp tới, Outlander có diện mạo bề thế hơn với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, không gian nội thất hiện đại và cấu hình ghế 5+2. Đáng chú ý, xe nhập khẩu Nhật Bản, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít kết hợp hệ thống mild hybrid 48 V, công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới có thiết kế lột xác hơn so với đời trước ẢNH: MITSUBISHI

Hệ dẫn động bốn bánh S-AWC cũng tạo điểm khác biệt so với nhiều đối thủ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, Mitsubishi chưa công bố giá bán, số phiên bản và danh mục trang bị cụ thể cho khách Việt.

Trong khi đó, khoảng trống của Outlander đời cũ đã phần nào được lấp bằng Destinator - mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu Indonesia, gia nhập thị trường vào tháng 12.2025 với giá niêm yết 780 - 855 triệu đồng. Ngay tháng đầu bán ra, Destinator đạt 2.377 xe bàn giao và tiếp tục có sức hút ở nhóm crossover cỡ C.

Người Việt mua xe crossover cỡ trung nào nhiều nhất đầu năm đến nay?

Như vậy, nếu Outlander chính thức mở bán, Mitsubishi sẽ đồng thời có hai mẫu xe trong cùng phân khúc. Destinator hướng đến khách hàng gia đình, đề cao không gian và tính thực dụng; còn Outlander nhập Nhật với công nghệ hybrid, dẫn động bốn bánh có thể nhắm đến nhóm khách hàng đề cao vận hành và công nghệ.

Cách phân bổ sản phẩm có phần tương tự BYD với Sealion 5 và Sealion 6 tại Việt Nam. Dù vậy, sau gần 6 năm "trễ hẹn", Mitsubishi Outlander sẽ không chỉ cạnh tranh với những đối thủ nặng ký hiện nay như Mazda CX-5 hay Ford Territory mà còn cần định vị rõ ràng hơn bên cạnh chính Destinator. Giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tìm lại vị thế của mẫu xe này.