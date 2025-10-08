Ngày 8.10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo "Năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL - Đột phá trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn", nhằm bàn bạc, tháo gỡ và mở hướng đi mới cho phát triển năng lượng tái tạo của vùng.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ NN-MT, cùng đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh thành ĐBSCL...

Các đại biểu tại hội thảo bàn bạc, tháo gỡ và mở hướng đi mới cho phát triển năng lượng tái tạo của vùng ẢNH: NAM LONG

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long cho biết, với hơn 740 km bờ biển, nguồn sinh khối dồi dào, bức xạ mặt trời cao, ĐBSCL đang trở thành vùng tiềm năng lớn nhất cả nước về điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Đặc biệt, Vĩnh Long - nằm giữa trung tâm vùng, với vị trí kết nối giao thông, hạ tầng thuận lợi - đang từng bước khẳng định vai trò đầu tàu năng lượng tái tạo của khu vực.

Các dự án điện gió, điện mặt trời đang được triển khai nhanh chóng; khi đi vào vận hành đồng bộ không chỉ tạo nguồn năng lượng ổn định, mà còn đóng góp mạnh mẽ vào ngân sách, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hơn hết là thắp sáng khát vọng xanh của Vĩnh Long.

Hội thảo nhằm tháo gỡ 3 "nút thắt" lớn phát triển năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL ẢNH: NAM LONG

Chính phủ đang hoàn thiện quy hoạch điện 8 và các cơ chế về đấu thầu, đầu tư, truyền tải và lưu trữ năng lượng. Do đó, hội thảo hôm nay là dịp đặc biệt để địa phương, các bộ ngành, doanh nghiệp và nhà khoa học cùng bàn bạc, tháo gỡ và mở hướng đi mới cho phát triển năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL.

"Chúng ta đang đối diện với 3 'nút thắt' lớn cần phải được tháo gỡ. Đó là: thể chế, thủ tục đầu tư vẫn còn chồng chéo, kéo dài; hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất còn hạn chế; cơ chế lựa chọn nhà đầu tư cần minh bạch, linh hoạt và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Tỉnh Vĩnh Long, với tinh thần "chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", cam kết sẽ lắng nghe, tháo gỡ từng vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án năng lượng tái tạo phát triển đúng hướng, đúng tiến độ", ông Tuấn nói.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cập nhật xu hướng, chính sách, quy hoạch và công nghệ mới nhất; nghe chia sẻ từ các chuyên gia, doanh nghiệp tiên phong; cùng nhau đề xuất giải pháp đột phá để năng lượng tái tạo trở thành động lực trung tâm của nền kinh tế xanh vùng ĐBSCL...