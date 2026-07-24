Mở rộng trường hợp được công nhận liệt sĩ

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Văn bản mới nhằm kịp thời sửa đổi những quy định không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Chính phủ và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại nhà quàn các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Cùng đó, đảm bảo mục tiêu tiếp tục chăm lo toàn diện về sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Với pháp lệnh này, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ

Một trong những nội dung quan trọng của pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.

Theo quy định hiện hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên được công nhận là liệt sĩ khi có bệnh án điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện tuyến huyện trở lên và biên bản kiểm thảo tử vong xác định vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Quy định này bảo đảm tính chặt chẽ về mặt pháp lý nhưng trong nhiều trường hợp lại chưa phù hợp với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của nhân dân.

Thực tế cho thấy, nhiều thương binh nặng, nhất là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trong quá trình điều trị tại bệnh viện, khi sức khỏe chuyển biến nguy kịch, khả năng tử vong cao thường được gia đình xin đưa về nhà (nguyện vọng từ trần tại nhà) hoặc điều trị tại các cơ sở nuôi dưỡng người có công.

Các trường hợp này đều không đảm bảo đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định hiện hành, dẫn đến khó khăn trong việc xem xét công nhận liệt sĩ.

Để khắc phục những khó khăn trong thực tiễn, pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết; chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.

Bổ sung chính sách, chế độ với người có công

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cũng bổ sung đối tượng được công nhận là người có công và chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, công nhận người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến công (hiện nay là 85.578 người) là người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung điều 35 của pháp lệnh hiện hành).

Cùng đó, bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và người hoạt động cách mạng từ 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945.

Bổ sung đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm, chuyển một phần đối tượng đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hằng năm. Cụ thể: "thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%", tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người.