Mỗi ngày 1 quả táo: 4 tác dụng quan trọng được khoa học chứng minh

Nghiên cứu cho thấy việc ăn 1 quả táo mỗi ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Táo giàu vitamin C, vitamin E, polyphenol và flavonoid - những chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ tổn thương tế bào, từ đó hạn chế nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Các hợp chất trong táo, đặc biệt là ursolic acid, có khả năng cải thiện lưu thông máu, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim, não. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường loại 2, xơ vữa động mạch và Alzheimer.

Nghiên cứu cho thấy polyphenol trong táo có thể giúp ngăn ngừa sự nhân lên của tế bào ung thư Ảnh: AI

Sau đây là 4 tác dụng quan trọng nhất khi thường xuyên ăn táo, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Giảm nguy cơ ung thư

Nghiên cứu cho thấy polyphenol trong táo có thể giúp ngăn ngừa sự nhân lên của tế bào ung thư. Một bài đánh giá năm 2021 ủng hộ tác dụng của táo trong việc ngăn ngừa ung thư.

Các nghiên cứu sâu hơn cũng có thể xác định khả dụng sinh học của táo ở người. Một số nghiên cứu cho thấy ăn táo thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, dạ dày, miệng, đại trực tràng và thực quản. Tác dụng này là nhờ các chất chống oxy hóa và chất xơ trong táo giúp bảo vệ AND khỏi tổn thương và tối ưu hóa hệ vi sinh đường ruột.

Tốt cho tim mạch

Nghiên cứu đã phát hiện ăn 100 - 150 g táo một ngày (tương đương 1 quả táo cỡ vừa) giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và huyết áp cao.

Chất xơ và polyphenol trong táo giúp giảm mức cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và bệnh tim. Một số polyphenol có thể giúp hạ huyết áp. Các nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ nhiều flavonoid (nhóm phụ lớn nhất của polyphenol, chiếm khoảng 60%) cũng giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngăn ngừa tiểu đường

Táo, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ, giúp làm chậm tiêu hóa, ổn định đường huyết và giảm mỡ máu. Ăn táo thường xuyên cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một đánh giá năm 2019 cho thấy ăn táo có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tác dụng có lợi này có thể nhờ hàm lượng polyphenol quercetin cao trong táo.

Có thể giúp bảo vệ não

Quercetin trong táo có thể bảo vệ não bộ khỏi những tổn thương do stress oxy hóa gây ra.

Một đánh giá từ 14 nghiên cứu cho thấy quercetin có thể có một số đặc tính phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, thường xuyên ăn táo còn giúp cải thiện tiêu hóa và giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ, bảo vệ da, chống lão hóa và cấp nước cho cơ thể.

Lưu ý khi ăn táo

Các chuyên gia khuyên nên ăn táo nguyên vỏ, để tận dụng tối đa lượng chất xơ và chất chống oxy hóa. Cần chú ý rửa táo thật kỹ, tránh hạt táo vì có chứa lượng nhỏ cyanide - có thể gây hại nếu ăn nhiều, theo Healthline.