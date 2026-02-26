Mỗi ngày 1 viên dầu cá omega-3: Chuyên gia chỉ 'thời điểm vàng'

Tuy nhiên, "nên uống dầu cá omega-3 lúc nào và có nên uống mỗi ngày không" là thắc mắc của nhiều người. Sau đây, các chuyên gia sẽ làm rõ vấn đề này.

"Thời điểm vàng" dùng dầu cá omega-3

Theo tiến sĩ J T Hema Pratima, bác sĩ đang làm việc tại Ấn Độ, uống dầu cá vào buổi sáng hay buổi tối không quan trọng. Mà yếu tố quan trọng nhất để tối đa hóa lợi ích liên quan đến bữa ăn. Vì omega-3 tan trong chất béo, nên dùng trong bữa ăn có chứa chất béo (như bơ, các loại hạt hoặc dầu ô liu) sẽ tăng cường khả dụng sinh học của dầu cá.

Nên uống dầu cá omega-3 ngay trước hoặc trong bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh để omega-3 hòa quyện với thức ăn và được tiêu hóa tốt hơn Ảnh: AI

Chuyên gia Jaime Bachtell-Shelbert, người sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng Wholly Nourished (Mỹ), giải thích: Nên uống dầu cá omega-3 ngay trước hoặc trong bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh để omega-3 hòa quyện với thức ăn và được tiêu hóa tốt hơn, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Keelin Murphy nói thêm: Omega-3 được hấp thụ tốt nhất khi dùng cùng với bữa ăn vì khi đó, cơ thể sẽ sản sinh ra các enzyme phân giải chất béo giúp phân giải dầu cá tốt hơn.

Một đánh giá năm 2019 cho thấy uống dầu cá cùng thực phẩm chứa chất béo làm tăng sinh khả dụng, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn. Ngược lại, nghiên cứu năm 2015 cho thấy tiêu thụ dầu cá với bữa ăn ít chất béo làm giảm khả năng hấp thụ. Ngoài ra, uống trong bữa ăn còn giúp giảm nguy cơ gặp các tác dụng phụ như ợ hơi hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Uống Omega-3 mỗi ngày liệu có tốt?

Câu trả lời là có. Các chuyên gia khẳng định sự nhất quán quan trọng hơn thời điểm uống. Uống dầu cá omega-3 hằng ngày vào một khung giờ cố định phù hợp với thói quen của bạn là chìa khóa để đạt hiệu quả cao.

Nếu gặp phải các tác dụng phụ về đường tiêu hóa như tiêu chảy hoặc buồn nôn, các chuyên gia khuyên có thể chia nhỏ liều lượng thành 2 lần uống vào 2 thời điểm khác nhau trong ngày để giảm bớt tình trạng này.

Bác sĩ Pratima lưu ý liều lượng tối ưu cần được tư vấn bởi bác sĩ, đặc biệt là người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc đang sử dụng thuốc chống đông máu, theo Eating Well.