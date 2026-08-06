Mỗi người dân là 'lá chắn số' chủ động bảo vệ an ninh mạng

Sáng 6.8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam (6.8.2024 - 6.8.2026). Sự kiện diễn ra tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, những kết quả lực lượng an ninh mạng đạt được rất đáng trân trọng, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn mà cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để ứng phó chủ động, hiệu quả hơn với những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: KIẾN TRẦN

Theo Thủ tướng, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số và tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa "bảo vệ hệ thống" và "bảo vệ con người", với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người".

Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 ẢNH: KIẾN TRẦN

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò kiến tạo. Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát huy vai trò điều phối; tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Mỗi chính sách được ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ ba, Thủ tướng đề nghị các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, phối hợp hiệp đồng, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn cho nhân dân.

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp, các ngân hàng phải chủ động chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm; tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng...

Cuối cùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một "lá chắn số chủ động" tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.