Khoai lang không chỉ là thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất mà còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đáng chú ý, một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong khoai lang tím và protein sporamin có tiềm năng ức chế tế bào ung thư.

Cô Jerlyn Jones, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, chủ sở hữu Trung tâm tư vấn dinh dưỡng The Lifestyle Dietitian, cho biết khoai lang chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có những hợp chất đang được nghiên cứu về khả năng chống ung thư.

Tuy nhiên, cần phân biệt tiềm năng sinh học của các hoạt chất với hiệu quả phòng ngừa ung thư ở người. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy ăn khoai lang thường xuyên có thể ngăn ngừa ung thư.

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy anthocyanin ở khoai lang tím có khả năng làm chậm phát triển tế bào ung thư bàng quang, đại tràng, dạ dày và vú ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Khoai lang và tiềm năng chống ung thư

Anthocyanin - sắc tố tạo màu tím cho khoai lang - có khả năng làm chậm sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư trong nghiên cứu phòng thí nghiệm, bao gồm ung thư bàng quang, đại tràng, dạ dày và vú, theo chuyên trang sức khỏe Healthline.

Một số thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận chuột được ăn chế độ giàu khoai lang tím có tỷ lệ xuất hiện tổn thương tiền ung thư đại tràng thấp hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng anthocyanin có thể đóng vai trò trong tác dụng này.

Ngoài ra, chiết xuất từ vỏ khoai lang cũng cho thấy một số hoạt tính chống ung thư trong nghiên cứu trên tế bào và động vật.

Một hợp chất khác được quan tâm là sporamin, loại protein dự trữ chủ yếu trong củ khoai lang.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí World Journal of Gastroenterology năm 2013 cho thấy protein khoai lang có khả năng ức chế sự phát triển, di chuyển và xâm lấn của tế bào ung thư đại trực tràng trong phòng thí nghiệm. Thử nghiệm trên động vật cũng ghi nhận một số tác dụng ức chế khối u và di căn.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Fundamental & Clinical Pharmacology năm 2011 cho thấy sporamin có thể ức chế sự tăng sinh và thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của tế bào ung thư lưỡi trong phòng thí nghiệm.

Những kết quả này cho thấy sporamin và anthocyanin là các hợp chất đáng được nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, chưa thể suy ra rằng ăn củ khoai lang có tác dụng điều trị hoặc ngăn ngừa những loại ung thư nói trên ở người.

Các lợi ích sức khỏe khác của khoai lang

Bên cạnh tiềm năng chống oxy hóa, khoai lang còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Hỗ trợ chức năng não: Nghiên cứu trên động vật cho thấy anthocyanin trong khoai lang tím có thể giúp giảm viêm, hạn chế tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ chức năng nhận thức. Tuy nhiên, hiệu quả tương tự ở người vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Bảo vệ thị lực: Khoai lang ruột vàng và cam giàu beta-carotene, tiền chất vitamin A. Cơ thể chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của võng mạc và khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Hỗ trợ tiêu hóa: Khoai lang cung cấp chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa. Chất xơ cũng góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Hỗ trợ miễn dịch: Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hàng rào niêm mạc, bao gồm niêm mạc đường tiêu hóa và đường hô hấp. Đây là một trong những cơ chế giúp cơ thể bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh.

Nhìn chung, khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể được đưa vào chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm có khả năng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Để giảm nguy cơ ung thư, mọi người cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia và không hút thuốc.