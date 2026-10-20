Món quà mộc mạc của vợ chồng người Ba Na tặng thầy giáo

"Đây là ngô trồng được ở nhà, xin thầy nhận cho chúng em vui!", anh Nêu nói khi trao mấy bắp ngô cho thượng úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã Hra (Gia Lai), người trực tiếp dạy chữ cho bà con địa phương. Ở địa phương, chuyện học viên mang chút quà nhà trồng được đến tặng thầy không phải hiếm. Khi có khoai, sắn ngon hay mớ rau vừa hái, bà con lại mang đến lớp.

Đi học để còn chỉ bài cho con

Anh Nêu (31 tuổi) và vợ là chị Như (29 tuổi) sống tại làng K'dung, xã Hra. Cả hai đều tham gia lớp học tình thương do cán bộ, chiến sĩ công an xã tổ chức.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho tập thể Công an xã Hra ẢNH: CÔNG AN XÃ HRA CUNG CẤP

Anh Nêu kể bản thân đã theo học lớp xóa mù chữ. Sau khi học xong, anh vận động vợ đến lớp, mong chị biết đọc, biết viết và có thể hướng dẫn con học bài.

Gia đình bên vợ trước kia rất khó khăn. Người lớn quanh năm làm lụng để lo cuộc sống, ít có điều kiện học hành. "Nhà vợ mình ngày trước khổ quá mà! Suốt ngày lo làm kiếm ăn cho cái bụng no là may lắm rồi. Nhưng giờ bớt khổ rồi, phải kiếm con chữ để biết đọc như người ta, chớ không xấu hổ lắm. Mà phải đi học để còn chỉ được bài, làm gương cho con nữa", anh Nêu chia sẻ.

Nghe chồng vận động, chị Như đến lớp học. Sau mỗi buổi, chị còn mang bài về nhà ôn lại. "Thầy Thành dạy dễ hiểu lắm, chịu khó chút là biết thôi!", chị Như nói.

Vợ chồng anh Nêu, chị Như mang ngô nhà trồng đến tặng thầy giáo tại lớp học xóa mù chữ ẢNH: CHỤP LẠI TỪ CLIP

Thượng úy Lê Tuấn Thành đã tham gia đứng lớp từ tháng 12.2023. Theo anh, sau khoảng 1 năm học toán và tiếng Việt, học viên có thể đọc, viết thành thạo.

Những người đến lớp có hoàn cảnh khác nhau. Có người trước đây chưa được đi học, cũng có người từng biết chữ nhưng sau nhiều năm làm nương rẫy, ít sử dụng sách vở nên dần quên.

Bởi vậy, các thầy phải hướng dẫn từ những kiến thức cơ bản, đồng thời tìm cách đưa những nội dung gần gũi với sinh hoạt của bà con vào bài học.

Những người lính đứng lớp

Xã Hra được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hra cũ và xã Đak Ta Ley, đồng bào Ba Na chiếm khoảng 60% dân số. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông.

Công an xã Hra được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất xây dựng và triển khai mô hình “Lớp học tình thương” ẢNH: CÔNG AN XÃ HRA CUNG CẤP

Tháng 12.2023, cán bộ, chiến sĩ công an xã bắt đầu tổ chức các lớp học tình thương để dạy chữ cho người dân. Không có phòng học riêng, các chiến sĩ mượn điểm trường làm nơi dạy học vào buổi tối. Mô hình được triển khai tại 3 làng Kret Krot, Kon Hoa (nay thuộc làng Kon Chrah) và K'dung, với hơn 100 học viên tham gia ở thời điểm hiện tại.

Thiếu tá Trần Văn Tùng, Trưởng công an xã Hra, cho biết mỗi tuần có 2 buổi tối cán bộ, chiến sĩ thay nhau đến các làng dạy chữ và phổ biến kiến thức pháp luật.

Bên cạnh việc hướng dẫn đọc, viết và làm toán, các thầy còn lồng ghép những nội dung gần gũi với đời sống như chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường và kiến thức về sản xuất nông nghiệp. Trong giờ học, bà con cũng có dịp trao đổi kinh nghiệm trồng hồ tiêu, chăm sóc cà phê và giúp nhau ôn lại bài.

Lớp học xóa mù chữ do Công an xã Hra triển khai từ tháng 12.2023, thu hút hơn 100 học viên tại 3 làng ẢNH: CÔNG AN XÃ HRA CUNG CẤP

Theo thiếu tá Tùng, những buổi gặp gỡ còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn cuộc sống của người dân, lắng nghe những khó khăn và hỗ trợ giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng.

Từ chỗ chưa biết đọc, biết viết hoặc đã quên chữ, nhiều học viên dần sử dụng được những kiến thức cơ bản trong sinh hoạt. Một số người sau đó tiếp tục học bổ túc văn hóa, học nghề.

Lớp học xóa mù chữ do Công an xã Hra triển khai từ tháng 12.2023, thu hút hơn 100 học viên tại 3 làng ẢNH: CÔNG AN XÃ HRA CUNG CẤP

Đầu tháng 10.2026, Công an xã Hra được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất xây dựng và triển khai mô hình "Lớp học tình thương", góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tá Trần Văn Tùng cho biết đơn vị sẽ tiếp tục duy trì mô hình, tạo điều kiện để người dân có nhu cầu được học chữ.