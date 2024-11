Một bài tập tốt cho sức khỏe những người lớn tuổi

Đó là thái cực quyền! Vì những lý do trên mà bài tập này đáng để những người tuổi ngoài 50 cân nhắc, theo chuyên trang sức khỏe Only My Health.



Tiến sĩ Ardeshir Hashmi, bác sĩ, Trưởng khoa Trung tâm Y học Lão khoa của Bệnh viện Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết nghiên cứu về lợi ích của thái cực quyền từ lâu đã rất thuyết phục. Ông cho biết đây là bài tập mà ông khuyến nghị cho những bệnh nhân lớn tuổi. Gần đây, bản thân ông cũng bắt đầu tập thái cực quyền.

Thái cực quyền là gì?

Tập luyện thái cực quyền ẢNH: PEXELS

Thái cực quyền là một phương pháp tập luyện truyền thống của Trung Quốc kết hợp các chuyển động chậm và tư thế với thiền định và kiểm soát hơi thở. Các chuyển động của nó được thiết kế để cân bằng năng lượng của cơ thể.

Đó là một bài tập tác động thấp không yêu cầu bất kỳ thiết bị đặc biệt nào mà bất kỳ ai cũng có thể tập. Có thể tập trong nhà hoặc ngoài trời, một mình hoặc theo nhóm, thậm chí có thể tập khi ngồi.

Nhà nghiên cứu thái cực quyền nổi tiếng, tiến sĩ Elizabeth Eckstrom, bác sĩ, Trưởng khoa Lão khoa tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon (Mỹ), khuyên: Để đạt được lợi ích lớn nhất, hãy tập 1 giờ mỗi lần, 2 - 3 lần một tuần trong ít nhất 6 tháng.

Sau đây là 6 lý do đáng ngạc nhiên để thử tập thái cực quyền sau tuổi 50.

Phòng ngừa té ngã. Theo các nghiên cứu, tập thái cực quyền giúp giảm một nửa nguy cơ té ngã, tiến sĩ Eckstrom nói. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người ngoài 50 tuổi vì té ngã là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do chấn thương ở người lớn tuổi.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine năm 2018 còn chứng minh tập thái cực quyền trong 6 tháng giúp giảm 58% số lần té ngã so với tập các bài tập kéo giãn chỉ giảm 31%.

Trí óc minh mẫn hơn. Nghiên cứu chỉ ra rằng tập thái cực quyền có thể giúp ích cho việc học tập, trí nhớ và các chức năng tinh thần khác. Đối với những người lớn tuổi đã mắc một số vấn đề về nhận thức, các nghiên cứu cho thấy thái cực quyền có thể làm chậm quá trình tiến triển thành chứng mất trí. Nghiên cứu cho thấy tập thái cực quyền 2 lần một tuần trong 6 tháng đã cải thiện điểm kiểm tra nhận thức.

Hạ huyết áp. Nghiên cứu năm 2024 bao gồm 342 người bị tiền tăng huyết áp đã phát hiện những người tập 4 buổi thái cực quyền mỗi tuần trong 1 năm đã giảm huyết áp tâm thu 7,01 mg Hg, so với mức giảm 4,61 mm Hg ở nhóm tập thể dục aerobic, theo Only My Health.

Các nghiên cứu khác còn nhận thấy thái cực quyền giúp giảm mức cholesterol và tình trạng viêm, và bài thái cực quyền ngồi còn có thể giúp phục hồi sau đột quỵ.

Giảm đau. Nghiên cứu cho thấy những người bị viêm xương khớp đầu gối giảm đau đáng kể và chức năng thể chất tốt hơn sau khi tập thái cực quyền. Một thử nghiệm khác đã phát hiện thái cực quyền có hiệu quả ngang với tập vật lý trị liệu đối với bệnh thoái hóa khớp gối.

Sự kết hợp giữa chuyển động và hít thở sâu bằng bụng trong thái cực quyền có thể giúp tăng hiệu quả thở và lượng oxy hấp thụ ẢNH: PEXELS

Cải thiện chức năng phổi. Sự kết hợp giữa chuyển động và hít thở sâu bằng bụng trong thái cực quyền có thể giúp tăng hiệu quả thở và lượng oxy hấp thụ.



Một đánh giá năm 2021 về 23 nghiên cứu cho thấy thái cực quyền cải thiện khả năng tập thể dục, chức năng phổi và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngủ ngon hơn. Một đánh giá 9 thử nghiệm đã báo cáo rằng 1,5 - 3 giờ tập thái cực quyền mỗi tuần đã cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ và tăng cường khả năng hoạt động ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, nghiên cứu khác cho thấy mọi người ngủ sớm hơn 17 phút và ngủ lâu hơn 42 phút sau khi tập thái cực quyền.

Ngoài ra, bài tập này còn giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần, cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch.