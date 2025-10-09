Một doanh nghiệp ở Cần Thơ 8 lần cầu cứu môi trường đầu tư công bằng

Cuối tháng 9 vừa qua, Công ty CP cơ khí năng lượng Cần Thơ (CTME) một lần nữa nhận được văn bản 1180 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (CEPIZA, thuộc UBND TP.Cần Thơ) trả lời về việc CTME đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, trong khi chờ được cấp phép đầu tư trong lĩnh vực lắp lò hơi và bán hơi - mã ngành 3530 tại khu công nghiệp.

Theo CEPIZA, hiện nay Công ty CP xây dựng hạ tầng công nghiệp Cần Thơ (CIPCO, chủ đầu tư hạ tầng) đang trong quá trình thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Trà Nóc, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Vì vậy, CEPIZA sẽ đôn đốc CIPCO nhanh chóng triển khai thực hiện, đồng thời đề nghị CIPCO xem xét, bổ sung ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của TP.Cần Thơ cũng như ngành nghề theo dự kiến của CTME để doanh nghiệp có cơ sở triển khai dự án sau khi quy hoạch được điều chỉnh.

Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ - nơi Công ty CP cơ khí năng lượng Cần Thơ thuê đất đầu tư dự án lắp lò hơi và bán hơi - mã ngành 3530 ẢNH: P.T

Trước đó, ngày 24.9, CTME gửi văn bản cho CEPIZA và CIPCO, đồng ý sẽ tiếp tục chờ điều chỉnh quy hoạch để được kinh doanh mã ngành 3530. Nhưng, quá trình chờ, CTME đề nghị được bổ sung ngành nghề kinh doanh khác phù hợp.

Lý do, ông Đặng Ngọc Thắng (Giám đốc CTME) cho biết: "Việc bổ sung nghành nghề khác, mục đích chỉ để doanh nghiệp đủ cơ sở chuẩn bị các thủ tục tiếp theo như giấy PCCC, giấy phép môi trường, giấy phép xây dựng… Vì công đoạn này cũng mất rất nhiều thời gian, CTME muốn trong quá trình chờ thì sẽ có sự chuẩn bị trước. Đến tháng 12.2025, khi điều chỉnh quy hoạch xong thì doanh nghiệp triển khai hoạt động luôn".

Theo ông Thắng, doanh nghiệp đã chờ đợi khoảng 3 năm nay, đầu tư hơn 80 tỉ đồng để được kinh doanh năng lượng, bán hơi nóng và hơi lạnh theo hợp đồng ký kết giữa CTME và CIPCO, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động, khiến doanh nghiệp thiệt hại rất nhiều. Vì vậy, trong khi tiếp tục chờ thì doanh nghiệp muốn xúc tiến các bước còn lại để kịp thời hoạt động khi được cấp phép.

Sau khi nhận văn bản 1180 của CEPIZA, CTME cho biết sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị được ký phụ lục hợp đồng, chấp thuận cho CTME bổ sung ngành nghề mới để khai thác, sử dụng lò hơi tự dùng, hoạt động an toàn bên trong khu đất như hầu hết các doanh nghiệp tại khu công nghiệp. Ngành nghề bổ sung: chế biến tinh bột sắn biến tính, mạch nha; chế biến các sản phẩm từ trái dừa; kho lạnh và logistics lạnh.

Doanh nghiệp nhiều lần cầu cứu UBND TP.Cần Thơ, mong môi trường đầu tư công bằng

Hồi tháng 7.2025, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng CTME nhiều lần gửi đơn cầu cứu, khiếu nại đến Chủ tịch và UBND TP.Cần Thơ, đề nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thủ tục xin phép đầu tư.

Từ năm 2024 đến nay, Công ty CP cơ khí năng lượng Cần Thơ (CTME) vẫn miệt mài gửi đơn cầu cứu để mong doanh nghiệp được hoạt động công bằng ẢNH: P.T

Theo CTME, công ty thuê lại đất của của chủ đầu tư hạ tầng, là CIPCO, tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, đầu tư hàng chục tỉ đồng, với mục đích hoạt động kinh doanh năng lượng, bán hơi nóng và hơi lạnh.

Tuy nhiên, từ năm 2023 đến nay, công ty không được cấp phép hoạt động, dù đã đóng hơn 8,4 tỉ đồng tiền thuê đất, sử dụng đúng mục đích thuê đất và không cho bên thứ 3 thuê, nhưng vẫn không được cấp phép hoạt động mã ngành 3530.

Trong khi đó, CTME khẳng định, dù CTME không được cấp phép nhưng trước đó và song song thời gian CTME bị từ chối thì nhiều doanh nghiệp khác vẫn được ưu ái hoạt động bán hơi mã ngành 3530; và công khai sử dụng tuyến hành lang khu công nghiệp để thi công đường dẫn hơi nóng.

CEPIZA lý giải từ chối cấp phép hoạt động đầu tư cho CTME vì mã ngành kinh doanh 3530 không phù hợp với quy hoạch. Nhưng CEPIZA vẫn không đưa ra được tính pháp lý vì sao các doanh nghiệp khác đều được công khai hoạt động mã ngành này.

Sau nhiều lần CTME kêu cứu, khiếu nại đến ban, ngành, thì CEPIZA lại hứa hẹn sẽ đôn đốc CIPCO nhanh chóng điều chỉnh quy hoạch, để doanh nghiệp được hoạt động.

Sau khi Báo Thanh Niên thông tin, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Thanh tra Cần Thơ xác minh phản ánh của Công ty CP cơ khí năng lượng Cần Thơ cầu cứu trong cấp phép, mong muốn môi trường đầu tư công bằng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Thanh tra TP.Cần Thơ chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh phản ánh của CTME; tham mưu, đề xuất xử lý, trình UBND TP.Cần Thơ trước ngày 21.7.

Tuy nhiên, việc Công ty CTME dẫu 8 lần gửi đơn cầu cứu về môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.

Doanh nghiệp đứng trước bờ vực phá sản

Giám đốc CTME Đặng Ngọc Thắng khẳng định CTME không xin ngoại lệ, chỉ xin áp dụng nhất quán như thực tiễn đã áp dụng cho số đông doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp đang hoạt động không đúng quy hoạch phân khu chức năng, vậy tại sao CTME luôn bị làm khó? - ông Thắng đặt vấn đề tại các cuộc họp liên quan nhưng vẫn không có câu trả lời.

Theo ông Thắng, trong thời gian gần đây và hiện tại, nhiều hồ sơ giấy phép về môi trường vừa được cấp cũng không cần xem xét đến sự phù hợp của quy hoạch tại khu công nghiệp. Điều này thể hiện cơ quan chuyên môn đã không cần xem xét đến sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch cũ nữa khi thẩm định cấp phép cho dự án.

"CTME mong muốn cũng được cấp phép nhất quán, để tránh bị phá sản dự án hơn 300 tỉ đồng, và đã đầu tư hơn 80 tỉ đồng; trong khi chi phí tiền thuê đất của CIPCO mỗi tháng là hơn 247 triệu, tiền lương công nhân hơn 200 triệu, rồi chi phí hoạt động khác… Tổng chi phí mà CTME phải bỏ ra là gần 500 triệu đồng/tháng cho khoảng 2 năm nay, nhưng CTME vẫn không được cấp phép hoạt động, buộc lòng CTME phải gửi đơn xin cầu cứu khẩn thiết khắp nơi, đến khi cứu được công ty", ông Thắng cho hay.

