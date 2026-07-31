Một dự án chung cư ở TP.HCM ngừng thi công: Sở Xây dựng thông tin

Chiều 30.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ trên địa bàn. Trong cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời câu hỏi về dự án chung cư Dream Home Riverside ngừng thi công thời gian qua.



Theo đó, dự án chung cư Dream Home Riverside (chung cư lô D3, D4), phường Bình Đông do Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 91/GPXD ngày 20.7.2020.

Dự án gồm hai khối chung cư D3 và D4. Trong đó, khối D3 có tòa A và B, mỗi tòa cao 25 tầng (gồm 8 tầng đế và 17 tầng tháp), kết nối với nhau bằng hai tầng hầm chung. Khối D4 cũng cao 25 tầng, có 2 tầng hầm và một khối nhà phụ trợ.

Về tiến độ, Sở Xây dựng cho biết, khối A của chung cư D3 đã hoàn thành phần thô, phần cầu nối giữa hai khối đã thi công đến sàn tầng 8.

Khối B của chung cư D3 đã hoàn thành phần thô, phần cầu nối thi công đến sàn tầng 5. Khối D4 mới thi công đến một phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

Phối cảnh dự án chung cư Dream Home Riverside khi quảng cáo ẢNH: T.T.D.

Dự án được thi công phù hợp với giấy phép xây dựng nhưng hiện đang ngừng thi công.

Đại diện Sở Xây dựng cho hay trong thời gian qua sở đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn chủ đầu tư, đồng thời báo cáo UBND TP.HCM và đề xuất phương án tháo gỡ các vướng mắc của dự án. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo.

Ngày 30.7, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục báo cáo và kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp.

Đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương, Sở Xây dựng kiến nghị yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn lực tài chính để tiếp tục xây dựng khối chung cư D3 và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu công trình theo nội dung đã cam kết.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư được yêu cầu chủ động tổ chức hội nghị khách hàng, nêu rõ phương án và nguồn lực tài chính để tiếp tục hoàn thiện hai khối D3, D4; ghi nhận ý kiến của khách hàng và chủ động thương lượng giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị chủ đầu tư bố trí nhân sự thường trực tại văn phòng và dự án để tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc của cư dân nhằm hạn chế bức xúc, tập trung đông người. Đồng thời, chủ đầu tư cần liên hệ Sở Tài chính để được kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính và xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Theo kiến nghị, Sở Tài chính sẽ làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính và đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc trước ngày 20.8.2026.

Đối với Công an TP.HCM, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu ý kiến của UBND phường Bình Đông. Trường hợp phát hiện có hành vi chiếm dụng hoặc sử dụng nguồn tiền của khách hàng không đúng mục đích thì xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung này dự kiến thực hiện trước ngày 20.9.2026.

UBND phường Bình Đông được đề nghị theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn tất phương án tài chính theo cam kết; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán; thông tin phương án tài chính của chủ đầu tư đến cư dân nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người và báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM trước ngày 20.8.2026.

Tranh chấp hợp đồng thuộc thẩm quyền của tòa án

Liên quan đến quyền lợi của khách hàng, Sở Xây dựng cho biết chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với người dân từ nhiều năm trước.

"Việc ký kết hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên theo quy định của pháp luật dân sự. Do đó, nếu phát sinh các nội dung vướng mắc hoặc tranh chấp trong hợp đồng mua bán thì các bên phải chủ động thương lượng để giải quyết. Trường hợp không thể thương lượng, việc giải quyết tranh chấp thuộc thẩm quyền của tòa án theo quy định của pháp luật", đại diện Sở Xây dựng thông tin.