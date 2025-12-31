Một năm nhiều quyết sách, thay đổi lớn của giáo dục

Đột phá về xây dựng thể chế giáo dục

Bộ GD-ĐT đánh giá năm 2025 là năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục, với số lượng luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành trong một năm lớn nhất từ trước đến nay.

Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD-ĐT khẳng định GD-ĐT là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngày 22.8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển GD-ĐT, là nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định GD-ĐT là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Năm 2025 được coi là năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành. Lần đầu tiên trong một năm có 4 dự án luật thuộc lĩnh vực GD-ĐT được Quốc hội thông qua, gồm: luật Nhà giáo; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cũng trong năm này, Quốc hội ban hành 4 nghị quyết đặc biệt quan trọng với GD-ĐT, gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh (HS) phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035.