Một nữ bác sĩ bị cảnh cáo vì 'vòi vĩnh' tiền sản phụ

Ngày 9.7, Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà T.T.M.N, bác sĩ khoa Phụ sản.

Theo quyết định, bà N. bị xử lý do vi phạm quy tắc ứng xử và các quy định về y đức của ngành y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đầu năm 2026, bệnh viện tiếp nhận đơn phản ánh của người nhà một sản phụ, tố cáo bà N. có hành vi "vòi vĩnh" tiền khi bệnh nhân sinh con. Mặc dù người phản ánh sau đó đã rút đơn, bệnh viện vẫn tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, nơi một bác sĩ khoa Phụ sản bị kỷ luật cảnh cáo sau phản ánh có hành vi "vòi vĩnh" tiền của gia đình sản phụ ẢNH: T.X

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo, bà N. không còn công tác tại khoa Phụ sản mà được điều chuyển sang vị trí khác tại Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột.

Trước đó, người nhà một sản phụ gửi đơn phản ánh, cho rằng bà N. có dấu hiệu yêu cầu gia đình đưa tiền ngoài quy định.

Theo nội dung phản ánh, ngày 13.8.2025, khi sản phụ mang thai 38 tuần đến khám, bác sĩ N. chỉ định nhập viện để phẫu thuật lấy thai.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, bà N. được cho là yêu cầu gia đình sản phụ phải "bồi dưỡng" 2 triệu đồng ngoài quy định. Khi gia đình trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin gửi 1,5 triệu đồng, bà N. được cho là không đồng ý.



