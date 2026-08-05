Một phần tên lửa Falcon 9 lao xuống mặt trăng với tốc độ 8.690 km/giờ

Một tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng lên từ Florida (Mỹ) hôm 21.7 ẢNH: AFP

Tầng trên nặng khoảng 4 tấn của tên lửa SpaceX được cho là đã lao xuống mặt trăng và tạo một hố sâu vào ngày 5.8, nhưng không gây nguy hiểm cho trái đất.

Giới chuyên môn ước tính phần tên lửa này đã lao xuống mặt trăng vào khoảng 13 giờ 35 ngày 5.8 (giờ VN), dù chưa có xác nhận chính thức, theo AFP.

Tàu thăm dò Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và tàu thăm dò Pathfinder Lunar Orbiter (PLO) của Hàn Quốc đã lên kế hoạch chụp ảnh khu vực va chạm, nhưng có thể mất vài ngày mới nhận được thông tin.

Trước đó, giới khoa học ước tính tầng trên nặng khoảng 4 tấn lao xuống gần miệng hố Einstein ở bán cầu bắc của mặt trăng với tốc độ 8.690 km/giờ. Phát ngôn viên NASA Jimi Russell cho biết vụ va chạm không gây nguy hiểm cho trái đất.

Mặt trăng nhìn từ thủ đô Tallinn của Estonia hôm 4.8 ẢNH: AP

Tên lửa Falcon 9 do Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk chế tạo được phóng lên vào tháng 1.2025, mang theo 2 tàu đổ bộ hướng tới mặt trăng. Tầng đẩy quay trở lại trái đất, trong khi tầng trên vẫn ở lại trong không gian để đẩy các tàu đổ bộ đi tiếp.

SpaceX chưa bao giờ có ý định để phần tên lửa này đâm vào mặt trăng. Tuy nhiên, theo NASA, sự cố xảy ra do sự kết hợp giữa hoạt động mặt trời và lực hấp dẫn đã đẩy nó vào quỹ đạo hướng về mặt trăng.

Đây sẽ là trường hợp thứ hai được ghi nhận về việc một tầng tên lửa đã ngừng hoạt động vô tình đâm vào mặt trăng, sau sự cố phần tên lửa Trung Quốc tạo ra 2 hố va chạm ở vùng khuất của mặt trăng vào năm 2022.