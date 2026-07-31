Một tỉnh đề xuất giảm gần 50% đầu mối trường học

Cụ thể, trước khi sắp xếp trường học, toàn tỉnh có 1.140 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt công lập gồm: 382 trường mầm non, 317 trường tiểu học, 292 trường THCS (trong đó có 17 trường THCS trọng điểm, 4 trường THCS - phổ thông dân tộc bán trú, 2 trường THCS - phổ thông dân tộc nội trú), 71 trường tiểu học và THCS, 60 trường THPT…

Bắc Ninh đề xuất giảm gần 50% đầu mối trường học (ảnh minh hoạ) ẢNH: B.N

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 584 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt công lập (giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục). Trong đó có: 174 trường mầm non, 155 trường tiểu học, 158 trường THCS (bao gồm 17 trường THCS trọng điểm, 3 trường THCS - phổ thông dân tộc bán trú, 2 trường THCS - phổ thông dân tộc nội trú), 20 trường tiểu học và THCS, 60 trường trung học phổ thông…

Với phương án sắp xếp như trên, toàn tỉnh giảm 556/1.140 đầu mối cơ sở giáo dục, đạt 48,77%, trong đó: mầm non giảm 54,45%; tiểu học giảm 51,1%; THCS giảm 45,89%; tiểu học và THCS giảm 71,83%, các trung tâm giảm 5,88%.

Toàn tỉnh có 33 xã, phường được bố trí còn 3 trường học ở mỗi đơn vị hành chính (mỗi cấp có 1 trường gồm mầm non, tiểu học, THCS; hoặc 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và THCS).

Trên cơ sở đề xuất của Sở GD-ĐT về sắp xếp đầu mối cơ sở giáo dục, Sở Nội vụ Bắc Ninh sẽ tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh trước 15.8.

Trước đó, ngày 22.7, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản "Sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh" nêu rõ trong quá trình sắp xếp, đối với các xã miền núi (khu vực III) giảm tối thiểu 30% đầu mối so với thời điểm 1.7.2025. Đối với các xã, phường còn lại, giảm tối thiểu 50% đầu mối.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các giải pháp cần thiết nhưng không thể đạt mục tiêu sắp xếp nêu trên thì phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất.