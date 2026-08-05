Một tỉnh sẽ giảm trên 55% đầu mối trường công lập

Giảm mạnh đầu mối nhưng không cơ học

Chuẩn bị bước vào năm học mới 2026 - 2027, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đợt sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục. Theo phương án tổng thể vừa được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh sẽ giảm mạnh số lượng cơ sở giáo dục công lập từ 652 trường xuống còn 290 trường (giảm 362 đầu mối, tương đương 55,52%).

Một số trường THPT ở Hà Tĩnh sẽ được hợp nhất để hình thành đơn vị có quy mô lớn hơn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trong đó, khối mầm non giảm từ 233 trường xuống 82 trường; tiểu học từ 220 xuống 92 trường; THCS và TH-THCS từ 148 xuống còn 74 trường; THPT còn 35 đầu mối (gồm 32 trường THPT và 3 trường liên cấp THCS-THPT); hệ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ 10 trung tâm xuống còn 5 trung tâm...

Đối với khối THPT, một số trường sẽ được hợp nhất để hình thành đơn vị có quy mô lớn hơn, đồng thời chuyển đổi 2 trường sang mô hình liên cấp.

Theo phương án, việc sắp xếp không nhằm giảm số lượng trường học một cách cơ học mà hướng tới xây dựng mạng lưới có quy mô hợp lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn lực đầu tư.

Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản mỗi xã, phường có một trường ở mỗi cấp học; đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực có điều kiện đặc thù sẽ được xem xét bố trí phù hợp, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Bà Phan Hồng Yến, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, cho biết, từ 13 cơ sở giáo dục ban đầu, địa phương đã sắp xếp lại còn 8 trường. Dù gộp đầu mối quản lý, ngành giáo dục vẫn quyết định duy trì các điểm trường lẻ hợp lý, bảo đảm học sinh không phải di chuyển quá xa hay gặp bất lợi trong việc đến lớp. Các cơ sở cũ tiếp tục được tận dụng làm điểm trường vệ tinh, giữ vững không gian học tập ổn định cho học sinh.

Giải bài toán nhân sự dôi dư

Theo số liệu, trong đợt sắp xếp mạng lưới giáo dục, toàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến dôi dư 611 cán bộ quản lý và nhân viên. Trong đó, khối mầm non với 295 cán bộ quản lý và 9 nhân viên; khối tiểu học 165 cán bộ quản lý và 22 nhân viên; khối THCS và TH-THCS 78 cán bộ quản lý và 11 nhân viên; khối THPT 6 cán bộ quản lý và 2 nhân viên.

Để giải quyết bài toán nhân sự này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nêu rõ phương án xử lý linh hoạt nhằm bảo đảm quy định và ổn định tâm lý người lao động.

Theo đó, số cán bộ quản lý dôi dư sẽ được ưu tiên điều chuyển đến các cơ sở giáo dục đang khuyết vị trí, hoặc biệt phái sang các đơn vị thiếu nhân sự phụ trách mảng giáo dục. Những trường hợp có nguyện vọng nghỉ chế độ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Số còn lại được bố trí quay lại làm giáo viên đứng lớp trực tiếp giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo.

Đối với nhân viên, căn cứ nhu cầu thực tế và vị trí việc làm để bố trí công tác, chuyển đổi vị trí việc làm hoặc giải quyết chế độ nghỉ thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định nếu không thể sắp xếp. Riêng đội ngũ giáo viên được tiếp nhận nguyên trạng, đồng thời rà soát, điều động giữa các địa phương nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Trước chủ trương lớn này, ghi nhận tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, các hiệu trưởng đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tượng Sơn (xã Thạch Lạc), chia sẻ: "Đây là chủ trương đúng đắn để tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng giáo dục".

Sau gần 30 năm gắn bó với ngành (trong đó 12 năm làm hiệu trưởng), ông Sơn chia sẻ: "Nếu tổ chức phân công tiếp tục làm hiệu trưởng, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn nếu được giao một vị trí khác, tôi cũng sẵn sàng đón nhận và cống hiến", ông Sơn tâm sự.

Theo lộ trình, UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh phải hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án trước ngày 20.8 và hoàn tất toàn bộ công tác sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.