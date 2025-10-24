Một trường ĐH quyên góp 500 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

Ngày 24.10, Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức trao 500 triệu đồng do tập thể nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 10 và số 11. Số tiền này đã được Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ tiếp nhận.

Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ (trái), trao số tiền tiền do nhà trường quyên góp giúp đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ cho ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết nhiều ngày qua, hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, những cánh đồng chìm trong nước, những ánh mắt lo âu của người dân vùng bão lũ khiến mỗi chúng ta không khỏi trăn trở. Thiên tai đã lấy đi nhiều tài sản, thậm chí cả sinh mạng của người dân.

Thấu hiểu những mất mát và thiệt hại ấy, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ vượt qua khó khăn. Đây tấm lòng sẻ chia chân thành từ phương Nam gửi ra miền Bắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái của cộng đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ đối với đồng bào trong nước.

Tiếp nhận số tiền nêu trên, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ, cảm ơn tập thể Trường ĐH Nam Cần Thơ đã trích phần thu nhập, tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ những đồng bào đang gặp khó khăn bởi thiên tai. Nghĩa cử này là rất đáng trân trọng, góp phần làm đẹp hơn tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ cho biết thêm, từ ngày phát động kêu gọi (3.10), đến nay, Cần Thơ đã nhận được hơn 16 tỉ đồng từ những tấm lòng hảo tâm quyên góp giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Mới đây, đoàn công tác của TP.Cần Thơ cũng đã tổ chức chuyến đi tặng quà và tiền cho đồng bào 5 tỉnh gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và Ninh Bình.



