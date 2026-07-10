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Giáo dục

Một trường ĐH Việt Nam nhận giải thưởng 'nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' (Best Companies to Work for in Asia) vừa được trao cho một trường ĐH Việt Nam ở năm thứ 2 liên tiếp.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, cho biết trường vừa được trao tặng giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Đây là hạng mục chính của hệ thống giải thưởng HR Asia Awards, ghi nhận các tổ chức có môi trường làm việc và mức độ gắn kết nhân sự nổi bật trong khu vực, do tờ HR Asia, một tạp chí chuyên ngành nhân sự hàng đầu châu Á có trụ sở tại Malaysia, thực hiện.

Bên cạnh danh hiệu chính, Trường ĐH Văn Lang nhận thêm 3 giải thưởng HR Asia People Transformation (Chuyển đổi con người), HR Asia Sustainable Workplace (Môi trường làm việc bền vững) và HR Asia Tech Empowerment (Trao quyền bằng công nghệ).

Một trường ĐH Việt Nam nhận giải thưởng "nơi làm việc tốt nhất châu Á" - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang nhận giải thưởng từ HR Asia Awards

ẢNH: TRÀ MY

Được biết, năm 2026, HR Asia chọn chủ đề "People First, Always" (tạm dịch: Luôn luôn đặt con người là trọng tâm) với 3 trụ cột: Every Voice Counts (Mọi tiếng nói đều có giá trị), The Skills Race (Cuộc đua năng lực) và The Resilience Revolution (Cuộc cách mạng về khả năng phục hồi), nhấn mạnh vai trò của con người trong chiến lược phát triển tổ chức.

Khác với các giải thưởng xét trên hồ sơ doanh nghiệp, HR Asia Awards sử dụng mô hình khảo sát độc lập TEAM (Total Engagement Assessment Model - mô hình đánh giá mức độ gắn kết toàn diện), đo mức độ gắn kết của người lao động qua 3 nhóm yếu tố: tổ chức (Core), cá nhân (Self) và tập thể (Group). Kết quả được tổng hợp từ phản hồi ẩn danh của người lao động, phỏng vấn lãnh đạo và đánh giá của hội đồng chuyên gia quốc tế.

"Một môi trường làm việc bền vững không chỉ được tạo nên bằng chính sách, mà còn bằng cách mỗi người cảm thấy mình có trách nhiệm với môi trường đó. Khi mỗi thành viên cảm thấy mình là một phần của sứ mệnh chung, việc góp phần xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn không còn là yêu cầu từ tổ chức, mà trở thành một lựa chọn tự nhiên trong công việc hằng ngày", PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu chia sẻ nhân dịp nhận giải thưởng.

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