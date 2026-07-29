Mua hàng online có còn rẻ?

Doanh số tăng hơn 41%

Anh Nguyễn Minh Quân (32 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) cho biết gần đây dù nhận thấy giá đồ ăn đặt qua các ứng dụng giao hàng có xu hướng cao hơn trước, nhưng anh vẫn ưu tiên mua sắm trên các sàn thương mại điện tử vì hàng được giao tận nơi, thanh toán nhanh và có thể đổi trả nếu sản phẩm không phù hợp. Người mua còn thường xuyên được hưởng voucher, ưu đãi vận chuyển, hoàn tiền hoặc giảm giá khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng. "Thực tế tôi mua hàng khá nhiều theo cảm xúc, thấy thích là đặt vì thao tác thanh toán bằng thẻ tín dụng rất nhanh. Do đó, tôi cũng ít khi so sánh kỹ giá trên sàn với giá tại cửa hàng", anh Quân chia sẻ.

Doanh số 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 41% so với cùng kỳ Ảnh: Lê Nam

Thói quen mua sắm theo cảm xúc, cùng sự thuận tiện của các nền tảng, phần nào lý giải đà tăng mạnh của bán lẻ trực tuyến. Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số giao dịch trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 291.600 tỉ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 2,18 tỉ sản phẩm đã được bán ra, tăng 12%. Như vậy, trung bình mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỉ đồng để mua trên 12 triệu sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử.

Với tổng cộng khoảng 613.900 gian hàng, cả 4 nền tảng đều ghi nhận doanh số tăng trong nửa đầu năm, với mức tăng dao động từ 38 - 52%. So với bán lẻ hàng hóa nói chung, kênh trực tuyến tiếp tục tăng nhanh gấp khoảng 3 lần và ước chiếm gần 10% quy mô toàn thị trường.

Theo số liệu của Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong nửa đầu năm đạt hơn 2,94 triệu tỉ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đà tăng của thương mại điện tử diễn ra trong bối cảnh chi phí bán hàng trên các nền tảng không còn thấp như trước. Tuy nhiên, yếu tố này chưa làm giảm đáng kể sức mua trực tuyến.

Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỉ đồng, mua hơn 12 triệu sản phẩm trên các sàn Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đức, Phó tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử VN, cho rằng người tiêu dùng hiện không chỉ tìm sản phẩm có giá rẻ nhất mà quan tâm đến tổng giá trị nhận được. Tổng giá trị này gồm giá hàng hóa, sự tiện lợi, khả năng tự do lựa chọn, tốc độ giao hàng, chính sách đổi trả và nhiều quyền lợi đi kèm. Phí vận chuyển, theo ông Đức, là khoản người mua chấp nhận trả để đổi lấy việc không phải đi lại, hoặc để mua đúng sản phẩm mong muốn từ một nhà bán ở xa. Chuyên gia nhận định thói quen mua sắm trực tuyến đã định hình và ngày càng ăn sâu vào hoạt động mua sắm hằng ngày của người dân. Mức tăng trưởng 41% cho thấy sức ép từ việc tăng phí hiện chưa chạm ngưỡng chịu đựng của thị trường. Tuy nhiên, ông Đức lưu ý mức tăng trưởng nói trên không thể trở thành căn cứ để các nền tảng tiếp tục tăng phí. Các sàn vẫn phải tối ưu hóa chi phí và cân bằng lợi ích giữa nền tảng, nhà bán và người tiêu dùng.

Cùng quan điểm, ông Trần Công Hoan, Giám đốc vận hành SwiftHub, nhìn nhận người tiêu dùng tiếp tục mua sắm trực tuyến vì các sàn ngày càng kết hợp chặt chẽ giữa nội dung, livestream và ưu đãi. TikTok Shop có lợi thế nhờ gắn yếu tố giải trí với mua sắm, liên tục tạo nhu cầu thông qua video ngắn, voucher, trợ giá và khuyến mại trong các phiên livestream. Shopee có phần chững lại so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây nhưng vẫn sở hữu tệp người mua lớn, hành vi mua sắm ổn định và danh mục hàng hóa đa dạng do đã hiện diện lâu trên thị trường. Trong khi đó, mức độ hiện diện của Lazada và một số nền tảng khác đã giảm đáng kể so với 2 sàn dẫn đầu.

Mua trên sàn có thực sự đắt hơn?

Phí nền tảng tăng khiến nhiều người cho rằng nhà bán sẽ chuyển chi phí vào giá sản phẩm, khiến hàng trên sàn thương mại điện tử đắt hơn tại cửa hàng. Tuy nhiên, khảo sát thực tế của PV Thanh Niên, cho thấy chưa thể đưa ra kết luận chung cho mọi mặt hàng. Theo ghi nhận, có một số sản phẩm trên sàn bán với giá cao hơn siêu thị, chẳng hạn như bột ca cao lúa mạch hũ 400 gr của một thương hiệu quen thuộc có giá khoảng 103.000 - 117.000 đồng, trong khi giá tại một số siêu thị niêm yết khoảng 88.500 - 89.000 đồng. Như vậy, giá trên sàn cao hơn khoảng 20.000 - 28.000 đồng, chưa trừ voucher và chưa cộng phí vận chuyển. Ngược lại, sữa tắm Dove bơ hạt mỡ và vanilla 500 gr có giá niêm yết 161.000 đồng tại một gian hàng chính hãng trên sàn, nhưng sau khuyến mại còn khoảng 123.000 đồng, thấp hơn mức 125.000 đồng tại website của một siêu thị. Với sữa chống nắng Anessa 60 ml, một số gian hàng trên sàn niêm yết khoảng 390.000 - 439.000 đồng, thấp hơn mức 479.000 - 491.000 đồng tại các chuỗi bán lẻ mỹ phẩm. Tuy nhiên, người mua phải kiểm tra kỹ nguồn gốc và ưu tiên gian hàng chính hãng khi mức chênh lệch quá lớn.

Cùng sản phẩm bột ca cao hũ 400 gr, giá bán trên Shopee cao hơn khoảng 15.000 đồng so với giá niêm yết trên website của Co.op tại thời điểm khảo sát Ảnh: Chụp màn hình

Anh Trần Lâm, chuyên gia đào tạo bán hàng trực tuyến kiêm CEO Julyhouse, cho biết các doanh nghiệp phát triển thương hiệu và sản phẩm riêng thường giữ giá niêm yết tương đối đồng nhất giữa các kênh để bảo đảm tính minh bạch và tránh ảnh hưởng đến định vị. Tuy nhiên, số tiền cuối cùng người tiêu dùng phải trả có thể khác biệt đáng kể. Trên Shopee, TikTok Shop hay Lazada, người mua có thể được hưởng voucher của nhà bán, mã trợ giá từ sàn, miễn phí vận chuyển, hoàn xu hoặc ưu đãi thanh toán của ngân hàng. Nhờ đó, cùng một sản phẩm, giá thực trả trên sàn có thời điểm thấp hơn tại cửa hàng hoặc website chính thức. Ngược lại, nếu không có ưu đãi, giá trên sàn có thể ngang bằng, thậm chí cao hơn do nhà bán phải tính thêm phí nền tảng, quảng cáo, vận hành, đổi trả và thuế.

"Nhận định hàng trên sàn hiện luôn đắt hơn mua trực tiếp là chưa chính xác. Mức chênh lệch phụ thuộc vào từng sản phẩm, nhà bán, nền tảng và thời điểm khuyến mại", anh Trần Lâm nói.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, giá một số mặt hàng trên sàn thời gian qua có xu hướng tăng nhưng không chỉ xuất phát từ phí nền tảng. Chuyên gia này chỉ ra giá bán còn chịu tác động của chi phí nguyên liệu, xăng dầu, vận chuyển, quản trị, thuế và yêu cầu tuân thủ pháp luật. Tổng chi phí bán hàng trên sàn hiện vào khoảng 17 - 30% doanh thu tùy ngành hàng, chưa gồm quảng cáo, gây sức ép lớn lên những doanh nghiệp có biên lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, bán qua website, mạng xã hội hay cửa hàng riêng cũng không mặc nhiên rẻ hơn. Doanh nghiệp phải tự chi cho quảng cáo, nội dung, khuyến mại, thanh toán, giao hàng, đổi trả và chăm sóc khách hàng. Trong một số trường hợp, chi phí để tạo ra một đơn hàng ngoài sàn còn cao hơn bán trên sàn.

Ông Trần Công Hoan nhận định nhiều nhà bán đã đầu tư sâu vào thương mại điện tử, từ nhân sự, công nghệ đến quảng cáo và kho vận nên không thể lập tức rời sàn dù chi phí tăng. Thời gian tới, doanh nghiệp có thể tái phân bổ doanh thu sang website, mạng xã hội và các kênh do mình sở hữu, nhưng sàn vẫn giữ vai trò quan trọng trong tiếp thị, tạo nhận diện và thu hút khách hàng mới. Như vậy, hàng trên sàn hiện không còn rẻ vượt trội như giai đoạn được trợ giá mạnh, nhưng cũng chưa thể nói đã đồng loạt đắt hơn mua trực tiếp. Giá cuối cùng còn phụ thuộc vào mặt hàng, voucher, phí giao hàng, độ tin cậy của nhà bán và giá trị tiện lợi mà người tiêu dùng nhận được.