Chiều tối 7.10.2026, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM đúng thời điểm người dân tan ca, học sinh tan học, khiến việc đi lại trên một số tuyến đường gặp khó khăn.

Tại đường Bạch Đằng, phường Gia Định, lượng phương tiện tăng cao trong khi mưa kéo dài khiến nhiều xe phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập.

Mưa lớn chiều tối 7.10: Đường Bạch Đằng ngập quá vỉa hè, nhân viên tất bật quét rác

Sau hơn 2 giờ mưa, nước trên đường đã dâng quá vỉa hè và bắt đầu tràn vào nhà dân. Trước một cửa hàng nệm, nhân viên liên tục dùng chổi đẩy rác theo dòng nước tấp vào phía trước các căn nhà.

Một số con hẻm trong khu vực cũng bị nước tràn sâu vào bên trong. Các tiểu thương buôn bán rầu rĩ vì mưa ngập khiến họ mất hẳn tệp khách giờ ăn tối.