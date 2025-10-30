Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lớn đổ xuống Quảng Trị, nước lũ bao vây vùng trũng Lệ Thủy

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/10/2025 08:49 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Trị ngập sâu, hơn 5.000 học sinh phải nghỉ học, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nặng, trong đó lũ bắt đầu bao vây vùng trũng Lệ Thủy.

Sáng nay 30.10, mưa lớn kéo dài gây ngập tại nhiều khu vực ở Quảng Trị. UBND xã Lệ Thủy cho biết một số tuyến đường ngập 0,2 - 0,3 m, việc đi lại của người dân bắt đầu khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Liên (thôn An Xá, xã Lệ Thủy) cho biết, từ chiều qua đến sáng nay, mưa liên tục, nước đã tràn lên đường làng. Nhà chị Liên chỗ thấp nên phải tất bật kê đồ đạc lên cao.

Vùng trũng Lệ Thủy ở Quảng Trị ngập sâu do mưa lớn - Ảnh 1.

Nước lũ đã bắt tràn vào nhà dân ở xã Lệ Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 3 giờ sáng qua 29.10 đến 3 giờ sáng nay 30.10, địa bàn Quảng Trị có mưa vừa đến rất to. Lượng mưa phía bắc phổ biến 50 - 70 mm, có nơi 134 - 154 mm; phía nam 70 - 80 mm, cục bộ 126 - 184 mm. Dự báo đến ngày mai 31.10 vẫn tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phía bắc của tỉnh từ 60 - 140 mm, cục bộ trên 200 mm; phía nam 50- 120 mm, cục bộ trên 160 mm.

Mực nước các sông lên nhanh. Rạng sáng nay 30.10, sông Kiến Giang tại TT.Kiến Giang (cũ) mức 10,25 m (dưới báo động 2 là 0,75 m), tại xã Lệ Thủy 2,55 m (dưới báo động 3 là 0,15 m). Sông Bến Hải tại Gia Vòng vượt báo động 1 là 1,08 m; sông Hiếu tại Đầu Mầu vượt báo động 1 là 0,66 m; sông Thạch Hãn tại P.Quảng Trị vượt báo động 2 là 0,44 m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh vượt báo động 2 là 0,1 m. Trong 6 - 2 giờ tới, lũ sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có thể lên 2,9 m, trên báo động 3 là 0,2 m.

Vùng trũng Lệ Thủy ở Quảng Trị ngập sâu do mưa lớn - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường làng ở vùng trũng Lệ Thủy đã bị nước lũ tấn công

ẢNH: THANH LỘC

Toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 18 điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh, hơn 44 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; 27 điểm ngập trên đường liên thôn, liên xã. Hiện có hơn 534 hộ với 1.578 nhân khẩu bị ngập. Có trên 5.000 học sinh tại 27 trường tạm nghỉ để bảo đảm an toàn.; riêng xã Vĩnh Định cho 3.331 học sinh của 10 trường nghỉ do sân trường ngập 20 - 30 cm.

Vùng trũng Lệ Thủy ở Quảng Trị ngập sâu do mưa lớn - Ảnh 3.

Ngõ xóm ở thôn An Xá (xã Lệ Thủy) sáng 30.10

ẢNH: THANH LỘC

Công tác di dời đã được triển khai tại nhiều địa bàn, với 137 hộ gồm 385 nhân khẩu được sơ tán. Lực lượng chức năng bố trí thanh chắn, biển cảnh báo tại các điểm ngập, sạt lở và túc trực hướng dẫn người dân.

Thiệt hại ban đầu hơn 101 ha hoa màu bị ngập, 1.950 m kênh mương hư hỏng, 1.300 m bờ sông sạt lở, nhiều đoạn đường trên tuyến ĐT.587 bị xói trôi. Trên biển, lực lượng biên phòng phối hợp địa phương đã cứu hộ 4 thuyền viên tàu mắc cạn và hỗ trợ 2 thuyền viên (trên tàu kéo sà lan bị chìm) tự bơi vào bờ an toàn.

Xem thêm bình luận