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    Mưa lớn gây ngập sâu ở TP.HCM: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường
    VideoĐời sống

    Mưa lớn gây ngập sâu ở TP.HCM: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường

    Hồ Hiền
    Hồ Hiền

    Chỉ khoảng 15 phút sau khi mưa lớn trút xuống chiều 7.10, đường D5 và Nguyễn Gia Trí đã ngập sâu. Trong lúc sinh viên hỗ trợ người có xe chết máy, một người đứng hơn 1 giờ livestream cảnh báo mọi người tránh khu vực.

    Tại đường D5, khu vực trước Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM là một trong những điểm ngập nặng. Có thời điểm nước dâng quá bánh xe máy. Những phương tiện cố đi qua phải chạy chậm, trong khi nhiều xe chết máy giữa dòng nước. Người đi đường phải xuống xe dắt bộ, có người vừa tới đoạn nước sâu đã quyết định quay đầu.

    Thời điểm ngập cũng trùng với giờ sinh viên tan học. Dòng người từ trường đổ ra gặp ngay đoạn nước sâu, khiến việc di chuyển càng khó khăn. Giữa cảnh nhiều xe chết máy liên tiếp, một số người không vội rời đi mà đứng lại hỗ trợ hoặc tìm cách cảnh báo những người chưa đi vào khu vực.

    Mưa lớn gây ngập sâu ở TP.HCM: Người livestream cảnh báo, sinh viên đẩy xe giúp người đi đường

    Một trong số đó là anh Anh Huy. Thay vì chỉ tìm đường tránh ngập, anh đứng ngay gần khu vực nước sâu, dùng điện thoại livestream tình hình lên mạng xã hội.

    Cũng tại khu vực trước Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, một số sinh viên sau giờ học đã nán lại thay vì về ngay. Anh Trần Thiên cho biết do có việc ở trường nên ra về muộn. Khi thấy nhiều người gặp khó khăn giữa đoạn ngập, nam sinh quyết định ở lại hỗ trợ.

    Giữa dòng nước, những chiếc xe chết máy phải được dắt qua đoạn ngập trước khi người điều khiển tìm cách khởi động trở lại. Với những trường hợp gặp khó khăn, Thiên cùng các nhân viên công ty thoát nước đô thị giúp đẩy xe cho những người có xe chết máy giữa dòng nước ngập.

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