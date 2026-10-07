Sau trận mưa lớn bắt đầu khoảng 17 giờ ngày 7.10.2026, nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nước đúng vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí - Tân Cảng, lượng phương tiện đông trong khi nhiều đoạn đường ngập khiến dòng xe di chuyển chậm.

Khoảng 19 giờ, đường Ung Văn Khiêm, đoạn nối Xô Viết Nghệ Tĩnh với Điện Biên Phủ, nước bắt đầu dâng cao. Hệ thống thoát nước quá tải, trong khi lượng xe đổ về đông khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Mưa lớn giờ cao điểm ở TP.HCM: Đi một đoạn lại dừng đèn đỏ, ngâm chân giữa nước ngập

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, tại đường Nguyễn Gia Trí, đoạn giao với đường D5, nước dâng cao ở các khu vực ngã tư. Đặc thù khu vực có nhiều nút giao và đèn tín hiệu khiến người đi xe máy vừa vượt qua một đoạn ngập lại phải dừng chờ đèn đỏ, chân ngâm trong nước.

Hàng dài phương tiện nối nhau nhích chậm qua những đoạn ngập, việc di chuyển trong giờ cao điểm càng thêm khó khăn.

Tình trạng ngập sâu hơn được ghi nhận trên đường Tân Cảng, đoạn nối Ung Văn Khiêm với Điện Biên Phủ. Tại đây, nước dâng cao, có nơi khoảng 30-40 cm. Hệ thống thoát nước quá tải, nước từ cống trào ngược lên mặt đường.

Lo xe chết máy khi đi vào đoạn ngập sâu, nhiều người chủ động chuyển hướng. Một số người đi xe máy tìm cách chạy lên vỉa hè để tránh những vị trí nước dâng cao.

Tại đường Tân Cảng cũng đã xuất hiện biển cảnh báo "Nước ngập, hạn chế di chuyển". Khi đến khu vực này, nhiều phương tiện chủ động tránh đi vào tuyến đường.

Dòng xe chờ đèn đỏ giữa con đường ngập nước ẢNH: CÔNG VIỆT

Trong khi nhiều tuyến đường còn ngập, tình trạng khác được ghi nhận trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. Sau khi mặt đường được nâng cao để chống ngập, tuyến đường chính không còn ngập sau trận mưa chiều 7.10. Một số hàng quán ven đường vẫn có thể bày bán.

Tuy nhiên, mặt đường hiện chưa hoàn thiện, còn gồ ghề, xuất hiện nhiều vị trí trũng, ổ gà, ổ voi đọng nước, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Trái ngược với mặt đường chính, một số hẻm nhỏ nối trực tiếp với đường Đặng Thùy Trâm lại bị ngập sâu. Nước từ mặt đường dồn xuống khu vực thấp hơn, trong khi hệ thống cống thoát nước tại đây vẫn đang thi công, chưa hoàn thành.

Nếu mưa tiếp tục kéo dài, nước trong các hẻm sẽ khó thoát, tình trạng ngập có thể trở nên nghiêm trọng hơn.