Mùa mưa bão cận kề: Lan tỏa thông điệp an toàn cho trẻ em

Giữ an toàn cho trẻ mùa bão lũ

Ngày 17.9, tại TP.Huế, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (PCTT), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) khai mạc Hội thảo tập huấn "Truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai".

Hội thảo tập huấn có sự tham dự của hơn 30 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ở khu vực miền Trung (từ tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng).

Hội thảo tập huấn "Truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai" ẢNH: H.Đ

Tại buổi hội thảo, các phóng viên, biên tập viên được trang bị kiến thức, kỹ năng tác nghiệp an toàn trong thiên tai, đồng thời thảo luận về vai trò của báo chí trong việc bảo vệ trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và các thảm họa tự nhiên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT, cho biết năm 2025 thiên tai tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trên thế giới đã xảy ra nhiều thảm họa gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Việt Nam, chỉ trong 8 tháng đầu năm, liên tiếp các cơn bão mạnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó cục trưởng Cục Quản lý đê điều và PCTT phát biểu ẢNH: H.Đ

Bão số 1 hồi tháng 6.2025 gây mưa trái mùa, lũ lụt diện rộng ở miền Trung. Bão số 3 trong tháng 7 làm sông Cả (tỉnh Nghệ An) xuất hiện trận lũ lịch sử, hàng chục nghìn hộ dân ở tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập. Đặc biệt, bão số 5 cuối tháng 8 đạt cấp 14, giật cấp 17, gây mưa lớn kéo dài từ Bắc bộ đến Bắc Trung bộ, buộc gần 60.000 người dân phải sơ tán, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị tàn phá.

"Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia của lực lượng chức năng và sự chủ động của người dân, thiệt hại về người đã được hạn chế tối đa", ông Tiến nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và PCTT, báo chí, truyền thông là cầu nối quan trọng giúp người dân tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác, từ đó biết khi nào cần sơ tán, nơi nào cần tránh trú, cách bảo vệ bản thân và gia đình. Trong các đợt bão vừa qua, phóng viên, biên tập viên đã bám hiện trường, đồng hành cùng lực lượng ứng phó thiên tai, đưa tin liên tục đến cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My, Quảng Nam) hồi cuối tháng 10.2020 đã cướp đi sinh mạng 18 người, đến nay vẫn còn 14 người mất tích ẢNH: H.Đ

"Lớp tập huấn không chỉ là dịp để nâng cao kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, mà còn nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của báo chí. Mỗi bản tin, hình ảnh, lời dẫn cần hướng tới việc bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, để cảnh báo sớm trở thành hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại cho toàn xã hội", ông Tiến chia sẻ.

"Cánh tay nối dài" trong phòng, chống thiên tai

Theo thống kê của Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL), từ ngày 1.1 - 17.9.2025, có 77.495 tin, bài về PCTT được đăng tải từ 404 cơ quan báo chí, thu hút hơn 407 triệu lượt bạn đọc. Con số này cho thấy sức lan tỏa rộng lớn của báo chí trong việc cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó thiên tai.

Miền Trung thường xuyên oằn mình trong bão lũ, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất cần được ưu tiên bảo vệ ẢNH: H.Đ

Nhà báo Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh trong công tác PCTT, báo chí giữ vai trò then chốt, là "cầu nối" giữa cơ quan chức năng và người dân. Vai trò này không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà còn góp phần thúc đẩy nhận thức và hành động của toàn xã hội.

"Báo chí là cánh tay nối dài trong công tác PCTT. Để đồng hành cùng mục tiêu nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về PCTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, báo chí cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò định hướng dư luận, truyền tải cảnh báo sớm, kịp thời và chính xác đến người dân", ông Lợi chia sẻ.

Nhà báo Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại Hội thảo ẢNH: H.Đ

Theo lãnh đạo Cục Báo chí, công tác tuyên truyền về PCTT ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi bản tin, mỗi hình ảnh không chỉ cung cấp thông tin kịp thời, mà còn góp phần hình thành thói quen ứng phó chủ động, nâng cao ý thức cộng đồng, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản trước thiên tai.

Trong hai ngày 17 - 18.9, các phóng viên, biên tập viên tham gia 7 chuyên đề chuyên sâu do các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày. Nội dung tập trung vào: tổng quan tình hình thiên tai ở Việt Nam, những vấn đề trọng tâm trong PCTT khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; định hướng công tác truyền thông trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan; kỹ năng viết tin, bài lấy trẻ em làm trung tâm; cũng như những bài học từ thực tiễn tác nghiệp ở các vùng thiên tai. Khóa tập huấn được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ báo chí miền Trung nâng cao khả năng phản ứng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "bảo vệ trẻ em trong thiên tai là bảo vệ tương lai của cộng đồng".



