'Mưa rồi, mọi người về sớm nhé': Lời nhắn tâm lý của nhiều công ty ở TP.HCM

Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn ứ, việc đi làm và trở về nhà của người lao động thêm vất vả. Trước tình hình này, một số doanh nghiệp chủ động cho nhân viên làm việc tại nhà hoặc về sớm, giảm bớt rủi ro khi di chuyển trong thời tiết bất lợi.

Mừng vì được về sớm

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người lao động chia sẻ niềm vui của mình khi công ty có quyết định cho nhân viên về sớm hoặc làm tại nhà trong những ngày mưa lớn ở TP.HCM.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Ngọc Khánh (30 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam) cho biết sau cơn mưa lớn ngày 30.9, công ty cho phép nhân viên cân nhắc làm việc tại nhà nếu không cần thiết phải đến văn phòng.

Doanh nghiệp linh hoạt giờ làm, tạo điều kiện để nhân viên chủ động thời gian về nhà trong ngày mưa lớn ẢNH: NVCC

Nhà chị Khánh ở phường Đức Nhuận, cách văn phòng tại phường Sài Gòn khoảng 5 km. Thông thường, chị mất 20 - 30 phút di chuyển. Những ngày mưa lớn trùng giờ tan tầm, chị thường gặp cảnh kẹt xe, khó đặt xe công nghệ. Có hôm không gọi được xe máy, chị phải chuyển sang đi ô tô, tốn gần 200.000 đồng cho một chuyến về nhà.

"Tôi cảm thấy may mắn khi công ty quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống của nhân viên", chị Khánh chia sẻ.

Cũng chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội, chị Thúy Vy (21 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần Box Việt Nam) cho biết chiều 8.10, công ty thông báo nhân viên có thể về sớm từ khoảng 17 giờ thay vì 18 giờ như thường lệ để tránh đường ngập. Theo chị, việc điều chỉnh giờ tan làm giúp nhân viên có thêm thời gian di chuyển trước khi trời tối và đường sá trở nên đông đúc.

Chị Thúy Vy làm việc tại Công ty cổ phần Box Việt Nam ẢNH: NVCC

Nhà chị Vy cách nơi làm việc khoảng 11 km, đoạn đường về nhà phải đi qua các tuyến đường như Mai Chí Thọ, Thân Văn Nhiếp... nơi thường xảy ra ngập nước và kẹt xe mỗi khi mưa lớn. Có những hôm đường ngập, xe cộ di chuyển khó khăn, đến khoảng 21 giờ chị mới về tới nhà. Không chỉ mất nhiều thời gian, việc đi lại trong điều kiện mưa ngập còn khiến chị lo lắng xe chết máy giữa đường.

"Mấy hôm nay được về sớm, đường vẫn đông nhưng tôi thấy khỏe vì đường không bị ngập nữa", chị Vy chia sẻ. Theo chị, dù chỉ được về sớm hơn 1 tiếng, sự điều chỉnh này cũng giúp người lao động bớt vất vả trên đường về nhà trong những ngày thời tiết bất lợi.

Công ty Box thông báo cho nhân viên về sớm để tránh kẹt xe và đường ngập ẢNH: NVCC

'Mong nhân viên về nhà an toàn'

Tại Công ty Cánh Cung (phường Tân Sơn Nhất), chính sách linh hoạt giờ làm trong mùa mưa đã được duy trì ít nhất 3 năm. Chị Lucia Phương, Phó giám đốc công ty, cho biết nhân viên sống ở khu vực thường xuyên ngập nước, kẹt xe có thể chủ động rời văn phòng từ 16 giờ 30 phút; người còn công việc cần xử lý vẫn có thể ở lại.

"Công ty muốn nhân viên cảm nhận được rằng doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến các bạn khi có mặt tại nơi làm việc mà còn quan tâm đến việc các bạn có thể trở về nhà bình an hay không", chị Phương chia sẻ.

Thông báo cho nhân viên công ty về sớm từ chị Lucia Phương ẢNH: NVCC

Theo chị Phương, đặc thù của ngành tổ chức sự kiện là phải đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Do đó, linh hoạt giờ làm không có nghĩa là giảm trách nhiệm. Công ty tạo điều kiện để nhân viên tự sắp xếp thời gian phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời vẫn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chị Lucia Phương, Phó giám đốc Công ty Cánh Cung (phường Tân Sơn Nhất) ẢNH: NVCC

Cũng hoạt động trong lĩnh vực cưới hỏi, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (Giám đốc Công ty Samie Wedding Planner) chọn cách để nhân viên chủ động quyết định có đến văn phòng hay không. Doanh nghiệp bắt đầu áp dụng chính sách này từ khoảng ngày 4.10, khi mưa lớn xuất hiện vào buổi chiều và việc đi lại trở nên đáng lo ngại.

"Quyết định này xuất phát từ lo ngại việc di chuyển trong giờ cao điểm giữa lúc mưa lớn có thể ảnh hưởng sức khỏe và tài sản của nhân viên", chị Thu chia sẻ. Phần lớn công việc như lên kế hoạch, trao đổi với khách hàng đều có thể thực hiện tại nhà. Nhân viên chỉ cần đến văn phòng khi có việc phải xử lý trực tiếp.

Mưa lớn khiến việc đi lại của người lao động gặp nhiều khó khăn ẢNH: NI NA

Chị Huỳnh Nguyễn Lan Uyên (26 tuổi, nhân viên Công ty Samie Wedding Planner) chia sẻ chị từng tốn 1,3 triệu đồng sửa điện thoại do điện thoại bị thấm nước khi đi làm về lúc trời mưa lớn. "Việc công ty tạo điều kiện cho làm việc tại nhà khi không cần đến văn phòng giúp tôi và đồng nghiệp chủ động hơn rất nhiều trong những ngày thời tiết bất lợi", chị Uyên nói.