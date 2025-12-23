Mua sắm trong dịp Giáng sinh tăng hay giảm?

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường từ Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, dựa trên những sản phẩm có từ khóa "giáng sinh" được bán qua 4 sàn bán lẻ trực tuyến phổ biến hiện nay là Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop cho thấy sức hút mua sắm năm nay đã có phần giảm sút.

Nhu cầu mua sắm, trang trí cho mùa Giáng sinh năm nay có vẻ kém sôi động hơn những năm trước vì kinh tế eo hẹp ẢNH: ĐINH ĐANG

Cụ thể, doanh số bán hàng "giáng sinh" qua các sàn đạt 507,9 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Về mặt sản lượng, có khoảng 7,47 triệu sản phẩm đã bán liên quan đến mùa Giáng sinh, con số này giảm mạnh 22% so với cùng kỳ năm 2024, đồng thời số cửa hàng kinh doanh vật phẩm, hàng hóa giáng sinh cũng giảm 11% so với năm 2024, hiện chỉ còn 17.194 shop phát sinh đơn hàng. Tất cả số liệu này bao gồm cả các sản phẩm đã xóa và đã được lọc bỏ đơn ảo và các sản phẩm quà tặng khuyến mãi.

Không chỉ trên các sàn thương mại điện tử, theo thống kê tại Google Trends, số lượng tìm kiếm chủ đề với từ khóa "giáng sinh" tại Google Việt Nam cũng đang có sự giảm sút đáng kể so với các năm trước. Độ phổ biến của chủ đề với từ khóa "giáng sinh" qua các năm chỉ nổi bật vào khoảng một tuần trước ngày 24.12 và sau đó giảm nhanh chóng. Theo Metric, những sản phẩm mà khách hàng quan tâm chủ đề phổ biến liên quan đến giáng sinh liên quan tới chủ đề trang trí, quà tặng và một số hoạt động liên quan. Trong đó, sản phẩm trang trí được quan tâm nhiều nhất là "cây thông Noel", đèn trang trí...

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng qua sàn, việc thuế phí gần đây tăng cao đã khiến cho các chủ shop nhỏ lẻ bám trụ khó khăn hơn. "Tổng các loại thuế, phí và shop phải trả cho sàn đã lên đến gần 30%, chưa kể các loại chi phí khác như tiền thuê nhân sự, vật dụng đóng gói... Có nhiều hôm không có đơn hàng, bán không được một sản phẩm nào. Việc nhiều shop nhỏ phải rời bỏ sàn trong thời gian gần đây là điều có thể giải thích được", chị Dịu Hoàng, chủ shop kinh doanh qua sàn tại TP.HCM cho biết.

Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các sàn thương mại điện tử vẫn diễn ra hết sức gay gắt. Chỉ tính riêng trong mùa giáng sinh, thị phần của sàn Shopee giảm từ 74% trong năm 2024 xuống 58% trong cùng giai đoạn năm 2025; còn TikTok Shop tăng từ 23% lên 41%, ghi nhận mức mở rộng mạnh nhất trong nhóm bốn sàn. Lazada giảm thị phần từ 3% xuống 1%, còn Tiki có thị phần gần như bằng 0%.



