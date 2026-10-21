Mưa sao băng Orionids đạt cực đại đêm 21.10, có thể quan sát bằng mắt thường

Theo Space.com, mưa sao băng Orionids được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1839 bởi nhà quan sát Edward C.Herrick. Tính đến năm 2026, hiện tượng này đã được quan sát và ghi chép liên tục trong 187 năm.

Đừng bỏ lỡ mưa sao băng Orionids tối nay ẢNH: THANH TÙNG

Tối nay 21.10, rạng sáng mai 22.10, mưa sao băng Orionids đạt cực đại, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những vệt sáng lao vun vút và xé ngang màn đêm, theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS).

Orionids hình thành khi trái đất đi qua dòng bụi mà sao chổi Halley để lại trên quỹ đạo. Khi những hạt bụi nhỏ bé lao vào khí quyển với tốc độ khoảng 66 km/s, chúng tạo nên những vệt sao băng sáng rực trên bầu trời.

Thời điểm nào thích hợp quan sát mưa sao băng Orionids?

Trận mưa sao băng này hoạt động từ ngày 2.10 đến 7.11 hằng năm với tần suất dự kiến vào lúc cực đại khoảng 10 - 20 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Thời điểm quan sát thuận lợi nhất thường là sau nửa đêm đến trước bình minh, khi chòm sao Orion (Thợ Săn) lên cao trên bầu trời.

Cụ thể tại Việt Nam, điểm tỏa sáng của mưa sao băng chỉ mọc vào khoảng 21 giờ 51 phút, nhưng điều kiện quan sát sẽ tốt hơn về gần sáng, đặc biệt khoảng sau 3 giờ sáng.

Tuy nhiên, ánh trăng khá sáng trong đêm cực đại năm nay có thể che lấp những sao băng mờ. Hãy ưu tiên địa điểm ít ô nhiễm ánh sáng, có tầm nhìn rộng và kiên nhẫn quan sát bằng mắt thường. Bạn không cần kính thiên văn để thưởng thức hiện tượng này. Chỉ cần một bầu trời quang đãng, một nơi đủ tối và một chút kiên nhẫn.

Quan sát mưa sao băng cần sự ủng hộ của thời tiết ẢNH: THANH TÙNG

Mưa sao băng Orionids là hiện tượng hệ quả của sao chổi nổi tiếng Halley. Đây là một sao chổi chu kỳ ngắn, hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 76 năm và lần cuối cùng nó tiến tới cận điểm để chúng ta quan sát được là năm 1986.

Trước đó, người Việt đã đón mưa sao băng Draconids. Mưa sao băng này hoạt động từ ngày 6.10 đến 10.10 với cực đại năm nay rơi ngày 9.10. Tại Việt Nam, trận mưa sao băng được quan sát từ sau hoàng hôn đến trước nửa đêm khi tâm điểm thuộc chòm sao Draco lặn xuống phía tây.