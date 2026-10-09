Tối nay có mưa sao băng Draconids, từng còn 'quá khứ rực rỡ' gần 100 năm trước

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng Draconids là trận mưa sao băng diễn ra hằng năm từ ngày 6.10 - 10.10 và đạt cực đại vào tối nay 9.10.

Tối nay mưa sao băng Draconids đạt cực đại ẢNH: THANH TÙNG

Chuyên gia cho biết mưa sao băng này phá vỡ quy luật thông thường khi thời điểm quan sát tốt nhất là vào buổi tối thay vì trước bình minh. Mưa sao băng Draconids đạt cực đại vào tối nay 9.10 với tâm điểm nằm trong chòm sao Draco (chòm sao Thiên Long) đạt vị trí cao nhất ở hướng bắc ngay sau khi trời tối.

Các sao băng của Draconids di chuyển chậm và khá sáng. Dự kiến, mưa sao băng này có thể tạo ra khoảng 5 - 10 sao băng mỗi giờ, dù nó đã từng gây bất ngờ với những đợt bùng phát mạnh. Năm nay, bầu trời tối và gần như không có ánh trăng, tạo điều kiện rất thuận lợi để quan sát. Nếu ở Bắc bán cầu, hãy hướng mắt về phía bắc sau khi mặt trời lặn và cùng chờ đợi khoảnh khắc "con rồng vũ trụ" này thức giấc.

Quá khứ rực rỡ gần 100 năm trước của mưa sao băng Draconids

Theo HAS, điều đặc biệt là năm nay gần như không có ánh trăng cản trở cho việc ngắm mưa sao băng Draconids vào thời điểm cực đại. Trăng mới xảy ra vào ngày 10.10, đồng nghĩa bầu trời trong đêm cực đại 9.10 sẽ trở nên tối hơn rất nhiều, mở ra cơ hội tuyệt vời để săn những vệt sáng vụt qua từ chòm sao Draco (Thiên Long).

Thông tin từ Space.com, đây chính là một trong những trận mưa sao băng khó đoán nhất. Trong quá khứ, nó từng bất ngờ bùng nổ thành những cơn bão sao băng, với hàng ngàn vệt sáng xuất hiện mỗi giờ vào các năm 1933 và 1946.

Là một trong những chòm sao lớn nhất ở phía bắc, Draco được hình dung rõ nhất vào thời điểm này trong năm như một cái đuôi rồng ngoằn ngoèo, tạo thành hình chữ Z mơ hồ phía trên chòm sao Đại Hùng trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người gọi mưa sao băng Draconids "rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ".

Người quan sát thấy nhiều sao băng Draconids hơn vào buổi tối so với buổi sáng sau nửa đêm ẢNH: THANH TÙNG

Các nhà nghiên cứu cho biết mưa sao băng Draconids, còn được gọi là Giacobinids, là một trận mưa sao băng thực sự kỳ lạ khi điểm tỏa sáng của nó nằm cao nhất trên bầu trời khi màn đêm buông xuống.

Đó là lý do tại sao người quan sát thấy nhiều sao băng Draconids hơn vào buổi tối so với buổi sáng sau nửa đêm. Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng khác thì ngược lại. Sao chổi chủ chốt của trận mưa sao băng này là sao chổi 21P/Giacobini-Zinner.