Đời sống Cộng đồng

Mùa tất niên, cầu lửa mùa xuân bí ẩn xuất hiện: Có gì bất ngờ tối nay 7.2?

Cao An Biên
07/02/2026 19:45 GMT+7

Mùa tất niên năm nay cũng là thời điểm tuyệt vời để người yêu thiên văn Việt Nam "săn lùng" những quả cầu lửa mùa xuân bí ẩn. Chúng là gì và có gì thú vị mà người Việt có thể tìm kiếm từ tối nay 7.2?

"Bữa tiệc thiên văn" với sự xuất hiện của những quả cầu lửa mùa xuân sẽ là bữa tiệc tất niên thú vị với nhiều người yêu thiên văn. Bạn có thể bắt đầu bữa tiệc này ngay tối nay 7.2.

Chuyên trang EarthSky.com cho biết trái đất đang ở trong giai đoạn mà một số nhà thiên văn học gọi là "thời kỳ khan hiếm sao băng". Bởi, mưa sao băng lớn tiếp theo sẽ không diễn ra cho đến tháng 4, với trận mưa sao băng Lyrids nhưng bầu trời sẽ không nhàm chán khi có sự xuất hiện của những quả cầu lửa mùa xuân.

'Mùa tất niên', cầu lửa mùa xuân bí ẩn bắt đầu: Có bất ngờ tối nay 7.2? - Ảnh 1.

Ngay từ tối nay 7.2 là thời điểm tuyệt vời để người yêu thiên văn Việt Nam "săn lùng" những quả cầu lửa mùa xuân bí ẩn. Chúng là gì và có gì thú vị?

ẢNH: THANH TÙNG

Từ bây giờ đến hết tháng 4, nếu chúng ta quan sát dưới bầu trời tối, có thể phát hiện ra một quả cầu lửa hoặc một sao băng đặc biệt sáng. Đó là những quả cầu lửa mùa xuân huyền thoại.

"Một quả cầu lửa có thể chiếu sáng cả bầu trời. Tháng 2 là khởi đầu mùa cầu lửa buổi tối, khả năng cao có rất nhiều quả cầu lửa xuất hiện, khi quan sát từ bán cầu Bắc (bao gồm Việt Nam - PV). Hiện tượng này kéo dài đến tận tháng 4", chuyên gia cho biết.

Cầu lửa mùa xuân vẫn còn là bí ẩn

Cầu lửa mùa xuân thực tế đang nói về sự xuất hiện của những sao băng sáng rực thời điểm này. Nguyên nhân của hiện tượng cầu lửa mùa xuân vẫn chưa được biết, nhưng một giả thuyết cho rằng có nhiều mảnh vụn không gian tích tụ ở khu vực quỹ đạo trái đất này.

"Mùa xuân là mùa của những vệt sao băng rực rỡ. Chúng ta chưa hiểu rõ hiện tượng này, số lượng sao băng sáng tăng lên trong những tuần xung quanh điểm Xuân phân", chuyên gia thông tin.

'Mùa tất niên', cầu lửa mùa xuân bí ẩn bắt đầu: Có bất ngờ tối nay 7.2? - Ảnh 2.

Từ tháng 2 đến tháng 4 được biết đến là mùa sao băng rực rỡ mùa xuân

ẢNH: THANH TÙNG

Ngay sau khi mặt trời lặn là thời điểm lý tưởng để quan sát sao băng. Để phát hiện cầu lửa mùa xuân, hãy dõi ánh mắt nhìn lên bầu trời tối, quang đãng, tránh xa ánh đèn thành phố.

Sao băng chủ yếu là các mảnh vụn đá từ không gian. Chúng thường có kích thước từ vài mét đến nhỏ hơn một hạt cát. Khi các vật thể này đi vào khí quyển trái đất, chúng bốc hơi do ma sát với không khí.

Từ tháng 2 đến tháng 4 được biết đến là mùa sao băng rực rỡ mùa xuân. Theo thống kê, trong một số năm, số lượng sao băng rực rỡ ở bán cầu Bắc tăng tới 30% từ tháng 2 đến tháng 4. Liệu năm 2026 có phải là một trong những năm đó?

Tối nay người Việt ngắm mưa sao băng đẹp nhất 2025: Có thể xuất hiện 'quả cầu lửa'

Mưa sao băng Perseids được mệnh danh là mưa sao băng đẹp nhất năm 2025 đạt cực đại vào tối nay và rạng sáng mai 13.8. Chuyên gia dự báo khả năng xuất hiện những 'quả cầu lửa' ngoạn mục.

Tất niên tiệc tất niên cầu lửa mùa xuân mưa sao băng ngày 7/2
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
