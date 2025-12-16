‘Muốn được duyệt hồ sơ phải chi ít nhất 2 triệu cho lãnh đạo cục’

Trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cáo buộc bà Trần Việt Nga và ông Nguyễn Thanh Phong, 2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, chủ mưu, cầm đầu về hành vi nhận hối lộ.

Trong đó, ông Phong bị cáo buộc nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng, bà Nga bị cáo buộc nhận hơn 8 tỉ đồng.

Không bị "hành" thì phải chi tiền

Theo kết luận, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt… phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo.

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm là đơn vị cấp giấy phép xác nhận nội dung quảng cáo. Các doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ, nộp phí 1,1 triệu đồng thì hồ sơ được chuyển về Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông (Cục An toàn thực phẩm). Có 14 lãnh đạo phòng và chuyên viên thẩm xét hồ sơ.

Nhận được hồ sơ, bị can Trần Thị Thu Liễu, cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, phụ trách quảng cáo, sẽ phân công cho chuyên viên thụ lý, thẩm xét. Sau đó, hồ sơ chuyển cho lãnh đạo cấp phòng thẩm định, nếu không đảm bảo quy định thì yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung; nếu đạt thì lãnh đạo cục ký xác nhận.

Kết luận thể hiện, từ ngày 21.3.2016 đến 10.7.2018, ông Phong là người ký xác nhận. Từ 11.7.2018 đến tháng 9.2024, bà Nga thời điểm đó là cục phó được phân công phụ trách Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, đồng thời là người ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thời gian đầu, bà Nga vẫn ký giấy xác nhận đúng hạn, sau khi lãnh đạo cấp phòng đề xuất, trình ký. Tuy nhiên, sau đó, bà Nga thường để hồ sơ quá hạn không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng, không thuyết phục, không đúng với các quy định về quảng cáo, dù hồ sơ trình lên đều đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Vì lý do này, một số cá nhân đã gọi đến Cục An toàn thực phẩm gặp chuyên viên thẩm xét để hỏi lý do chậm, muộn cũng như nhờ hướng dẫn sửa, bổ sung hồ sơ. Các chuyên viên chỉ trả lời "do lãnh đạo bận chưa ký", hoặc nói "sẽ trực tiếp lên xin ý lãnh đạo và thông báo sau".

Bị doanh nghiệp phản ánh nhiều, bà Liễu lên gặp bà Nga hỏi lý do thì bà Nga nói: "Để được duyệt hồ sơ thì phải có cơ chế rõ ràng, phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quán triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết". Đồng thời, chỉ đạo bà Liễu làm đầu mối quản lý tiền thu của các cá nhân làm dịch vụ xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Tiền "bẩn" được chia theo barem

Nhận chỉ đạo, bà Liễu truyền đạt cho các chuyên viên, đồng thời bảo chuyên viên chủ động lên đưa tiền "cảm ơn" cho bà Nga, chứ bà Liễu không tổng hợp để đưa cho bà Nga.

Từ đó, các chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông đã trao đổi với các cá nhân, doanh nghiệp muốn được cấp giấy xác nhận mà không phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần, được cấp đúng hạn thì phải chi ngoài từ 2 - 8 triệu đồng/hồ sơ.

Theo barem, các chuyên viên sẽ thu 4 triệu đồng/hồ sơ đối với market đơn giản, ít nội dung, thường chỉ lấy các thông tin như công bố; 5 triệu đồng/hồ sơ market có thêm nội dung dẫn dắt, hoa mỹ, hay; hoặc đối với video quảng cáo ngắn dưới 30 giây.

Từ 5,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/hồ sơ video quảng cáo dài hơn. Từ 6 triệu đồng - 7 triệu đồng/hồ sơ đối với các market muốn được cấp phép nhanh và từ 7 triệu đồng - 8 triệu đồng/hồ sơ (tùy thời điểm) đối với video quảng cáo muốn cấp phép nhanh.

Số tiền thu được, các bị can thống nhất chia cho bà Nga từ 2 - 3 triệu đồng/hồ sơ; chia cho bà Liễu từ 500.000 - 750.000 đồng/hồ sơ; chuyên viên thẩm xét 2 được chia từ 200.000 - 300.000 đồng/hồ sơ; chuyên viên thẩm xét 1 được hưởng từ 300.000 đồng trở lên, tùy số tiền doanh nghiệp đưa.

Với chủ trương của bà Nga, từ 2.2.2018 đến 31.12.2024, 6 chuyên viên của Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông đã nhận tổng số tiền gần 13 tỉ đồng.

Số tiền này, bà Nga được chia hơn 8 tỉ đồng, bà Liễu được chia 1,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bà Nga đã tự nguyện nộp lại 1,5 tỉ đồng trong số hơn 8 tỉ đồng đã chiếm đoạt. Cạnh đó, C01 đã kê biên căn hộ chung cư của bị can này tại Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân, Hà Nội).