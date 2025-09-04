Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Muốn giảm thời gian phải bớt thủ tục

Nguyên Minh
Nguyên Minh
04/09/2025 03:50 GMT+7

Muốn giảm thời gian cấp phép xây dựng xuống 7 ngày thì phải rút gọn hồ sơ, thủ tục. Nếu không, từ chính sách đến thực tế sẽ vẫn là một khoảng cách rất xa.

Đề xuất giảm thời gian cấp phép xây dựng của Bộ Xây dựng nhận được sự quan tâm, đồng tình, hưởng ứng của hầu hết người dân, doanh nghiệp. Đó là lẽ đương nhiên bởi giảm thời gian nghĩa là giảm chi phí, công sức, góp phần ngăn chặn những nhũng nhiễu, lót tay, tham nhũng vặt mà ai cũng biết, cũng bức xúc nhưng cũng "chặc lưỡi" cho xong việc. Nếu mọi thủ tục được làm trực tuyến, trả kết quả điện tử và mỗi công trình, dự án chỉ thực hiện thủ tục duy nhất, từ chuẩn bị đến khởi công như đề xuất trong dự thảo luật Xây dựng sửa đổi thì chắc chắn chi phí không tên sẽ giảm mạnh do hạn chế tiếp xúc giữa 2 bên. Đặc biệt, khi thời gian cấp phép giảm xuống một nửa, tối đa là 7 ngày, thay vì 15-20 ngày như hiện nay (thẩm định, phê duyệt thiết kế, cấp phép) thì lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cả nền kinh tế sẽ tăng gấp nhiều lần.

Chúng ta đều biết thời gian cấp phép hiện nay trên thực tế không phải 15-20 ngày mà kéo dài cả tháng, thậm chí nửa năm. Vậy nên nếu giảm xuống 7 ngày và thực hiện đúng thì không chỉ là giảm một nửa mà là giảm 3/4, thậm chí nhiều hơn so với thời gian thực tế người dân và doanh nghiệp đang phải bỏ ra để xin giấy phép xây dựng. Nói thế để thấy lợi đơn lợi kép của việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng.

Mặt khác, người dân và doanh nghiệp vừa vui mừng, hưởng ứng nhưng cũng vừa còn chút hoài nghi. Bởi như nói trên, từ chính sách đến áp dụng trong thực tiễn luôn có khoảng cách, nhất là khi quy trình cấp phép xây dựng hiện nay còn quá nhiều thủ tục. Vì vậy, nếu không đơn giản hóa thì rất khó để rút ngắn thời gian. Hay nói cách khác là muốn giảm thời gian thì phải giảm hồ sơ, thủ tục; khi đó chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả. Điều đáng mừng là trước đó, Chính phủ đã duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Chưa kể theo tinh thần cải cách hành chính, từ ngày 1.7.2025, UBND cấp xã đã được giao thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn xã mình quản lý. Việc này giúp người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại địa phương thay vì phải lên cấp huyện như trước. Ngay trong dự thảo cũng đề xuất mọi thủ tục đều thực hiện trực tuyến, một cửa nên "tất lẽ dĩ ngẫu" là quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép xây dựng sẽ được rút ngắn. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc tới việc mở rộng miễn phép xây dựng mà các địa phương đang đẩy mạnh...

Có thể thấy, chủ trương, chính sách không thiếu và đều theo hướng tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là đưa vào áp dụng phải đúng như thời gian trong quy định chứ không mang tính hình thức, thành tích.

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đã và đang quyết liệt tinh gọn bộ máy, giảm thủ tục hành chính, chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng những cắt giảm của Bộ Xây dựng nói riêng và tất cả các bộ, ngành, địa phương nói chung cũng thực chất và hiệu quả để góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới. 

