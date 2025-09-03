Liên tục vài ngày trước đó, ứng dụng VNeID "nghẽn mạng" do quá nhiều người cùng thao tác để nhận quà. Đến trước Quốc khánh, mạng đã thông trở lại, khắp nơi khoe nhau tiền lì xì lễ Độc lập. Kho bạc Nhà nước cho biết đến 11 giờ hôm qua 2.9, cả nước có 3.120 trong tổng số 3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc để tổ chức trao quà tặng đến công dân. Số này chiếm tỷ trọng 93,95% tổng số xã, phường với số tiền giải ngân từ Kho bạc đạt gần 10.429 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao. Có thể cảm nhận rất rõ niềm hân hoan của nhiều người bởi món quà ý nghĩa và đặc biệt, cách thức tiếp cận không chỉ cho thấy VNeID đang dần trở thành một "siêu ứng dụng, siêu tiện ích" mà còn khẳng định, kỷ nguyên số của VN đã khởi động một cách hiệu quả và thuyết phục nhất.

Cứ hình dung để nhận món quà này theo cách thủ công như trước đây, mỗi người dân sẽ phải mang theo giấy tờ lên phường, xã ký tên, đóng dấu rồi mới được lãnh tiền. Bộ máy hành chính cơ sở chắc chắn phải huy động tối đa nguồn lực cả về nhân sự, thời gian thì cũng khó mà giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này trong vài ngày. Ở chiều ngược lại, người dân cũng tốn thời gian, công sức, xếp hàng, thậm chí còn có thể xảy ra cả hiểu lầm, tiêu cực. Món quà ý nghĩa của nhà nước với người dân nhân dịp đại lễ của dân tộc cũng có thể vì thế mà không được trọn vẹn. Nhưng với ứng dụng VNeID, chỉ ngồi nhà, làm vài thao tác, tiền đã vào tài khoản; nhanh gọn, thuận tiện, hiệu quả và tiết kiệm cho cả xã hội. Quan trọng hơn, quà đến tay người dân đúng thời điểm nên càng thêm ý nghĩa.

Đó chỉ là một trong rất nhiều tiện ích của VNeID. Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nay Bộ Công an đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID để phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN). Trong đó chỉ riêng 6 nhóm giấy tờ gồm giấy phép lái xe điện tử, đăng ký xe, thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử... đã giúp hàng triệu người được nhận chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... qua tài khoản. Tương tự, với việc tích hợp thẻ CCCD, giờ đây chúng ta có thể sử dụng VNeID làm thủ tục tại tất cả các cảng hàng không nội địa hay tới ngân hàng... mà không cần mang theo giấy tờ tay. Chúng ta cũng có thể khai báo y tế toàn dân, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; lưu trú; tố giác tội phạm; nhận thông báo liên quan khai sinh, thường trú, xóa đăng ký thường trú; khai báo thông tin cư trú, người phụ thuộc nộp thuế, chữ ký số... hoàn toàn trên VNeID.

Với việc tích hợp nhiều tiện ích số, ứng dụng giúp người dân thay thế giấy tờ truyền thống, thực hiện các giao dịch hành chính, xác thực danh tính, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng. Có thể khẳng định VNeID đang dần trở thành một "siêu ứng dụng" chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, DN và nhà nước. Không chỉ người trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng cảm nhận được những tiện ích thiết thực của ứng dụng này.

Được biết trong thời gian tới, VNeID sẽ còn tích hợp thêm nhiều tiện ích ở nhiều lĩnh vực và ngày càng trở thành siêu ứng dụng thiết thực dành cho người dân, DN và cả cơ quan quản lý nhà nước trong chuyển đổi số quốc gia.