Muốn thận khỏe, đừng bỏ qua 10 thực phẩm sau!

Thận phụ trách việc lọc máu, loại bỏ các chất thải dư thừa, độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, thận còn có chức năng điều hòa thể tích máu, cân bằng điện giải, sản xuất hormone và điều hòa huyết áp. Do đó, giúp thận luôn khỏe mạnh là một trong những điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh việc uống nhiều nước, chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thận. Thay vì chỉ ăn một loại thực phẩm cụ thể, một chế độ ăn uống cân bằng, kết hợp từ nhiều loại thực phẩm với đầy đủ vitamin và khoáng chất phù hợp mới là giải pháp để hỗ trợ thận làm việc hiệu quả.

Tạp chí CNET (Mỹ) gợi ý 10 loại thực phẩm dưới đây có thể đưa vào chế độ ăn để tăng cường sức khỏe thận.

Bắp cải tốt cho thận

Loại rau củ giàu dinh dưỡng này có hàm lượng kali và natri thấp, đồng thời chứa nhiều chất xơ, vitamin C tốt cho thận. Bắp cải cũng là một nguyên liệu linh hoạt cho các món ăn. Bạn có thể làm salad, gỏi trộn, kết hợp cùng với các loại bánh như taco, sandwich và nhiều món khác.

Bắp cải tốt cho thận vì hàm lượng kali và phốt pho thấp, giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm Ảnh: AI

Cá béo

Khi chọn các loài cá béo như cá ngừ, cá hồi, cá thu, ngoài protein, bạn còn nhận được axit béo omega-3. Chất béo omega-3 này có thể giúp giảm mức triglyceride trong máu và hỗ trợ giảm huyết áp. Nếu mắc bệnh thận mạn tính, bạn cần theo dõi mức độ photpho và kali trong loại cá mình đã chọn. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi lựa chọn thực phẩm cho mình.

Ớt chuông

Giống như bắp cải, ớt chuông chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt với mức kali thấp. Ớt chuông cung cấp vitamin B6, B9, C, K cùng với chất xơ và chất chống oxy hóa. Bạn có thể luộc chúng, thái lát và ăn với nước chấm hoặc ăn kèm trong các món ăn.

Quả việt quất

Quả việt quất có mức độ chất chống oxy hóa cao và rất nhiều vitamin C cùng chất xơ. Chúng cũng có thể giúp giảm tình trạng viêm, hỗ trợ sức khỏe xương, đồng thời đảo ngược một số vấn đề có thể đi kèm với bệnh thận mạn tính.

Rau màu xanh đậm

Một số loại rau có màu xanh đậm như rau chân vịt, cải xoăn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm cả các vitamin và khoáng chất chính. Thêm vào đó, chúng còn có lợi trong việc tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Dù vậy, những loại rau này có thể chứa một lượng kali đáng kể, nên nếu bạn bị các bệnh cần hạn chế nạp kali, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi thêm các loại rau này vào chế độ ăn uống của mình.

Dầu ô liu

Dầu ô liu có thể tăng cường sức khỏe tổng thể nhờ giàu chất chống oxy hóa và axit béo lành mạnh. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy nó có thể làm giảm mức cholesterol, đồng thời giảm nguy cơ bệnh tim mạch, chứng mất trí nhớ và một số loại ung thư. Để có nhiều chất chống oxy hóa hơn, bạn nên chọn dầu ô liu nguyên chất.

Tỏi

Tỏi là một loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hợp chất đặc biệt gọi là allicin. Allicin có hiệu quả tương đương thuốc kê đơn trong việc giúp bảo vệ sức khỏe thận, đặc biệt với bệnh nhân thận mạn tính.

Allicin trong tỏi có hiệu quả tương đương thuốc kê đơn trong việc giúp bảo vệ sức khỏe thận Ảnh: AI

Hành tây

Hành tây cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B6, vitamin C, mangan và đồng. Chúng cũng chứa quercetin, một loại hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường miễn dịch. Bên cạnh đó, các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có trong hành tây có thể giảm nguy cơ huyết áp cao, đột quỵ và bệnh tim.

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất, đồng thời ít chất béo và không có cholesterol. Ăn lòng trắng trứng có thể tăng mức protein, đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân thận mạn tính giai đoạn cuối hoặc đang chạy thận nhân tạo.

Táo

Táo cung cấp nhiều quercetin chống ung thư và chất xơ, có thể giúp giữ cholesterol và lượng đường trong máu ở mức ổn định. Táo cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa. Loại trái cây này có thể dễ dàng được đưa vào chế độ ăn uống và trở thành một món ăn lành mạnh cho sức khỏe thận.