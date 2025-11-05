Thói quen buổi sáng âm thầm gây hại thận

Theo đó, những hành động nhỏ trong vài giờ đầu ngày có thể tác động lớn đến 2 cơ quan đảm nhiệm việc lọc máu và cân bằng nước cho cơ thể, theo tờ The Times of India (Ấn Độ). Ông Venkatsubramaniam, bác sĩ tiết niệu tại Ấn Độ, chia sẻ các thói quen buổi sáng đang âm thầm gây tổn hại đến thận.

Dù không biểu hiện ngay lập tức, những hành động lặp lại mỗi ngày có thể khiến thận phải làm việc quá sức, dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài.

Một ly nước lọc khoảng 250 ml vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc máu ổn định Ảnh: AI

Không uống nước sau khi ngủ dậy

Sau một đêm dài, cơ thể ở trạng thái thiếu nước nhẹ vì thận vẫn hoạt động liên tục để lọc chất thải.

Nếu ly đầu tiên trong ngày là cà phê hoặc trà, lượng caffeine sẽ khiến cơ thể mất nước thêm, khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Một ly nước lọc khoảng 250 ml vào buổi sáng giúp đào thải độc tố và hỗ trợ quá trình lọc máu ổn định.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Obesity Facts cho thấy nước giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách làm loãng các khoáng chất có thể kết tinh.

Nhịn tiểu sau khi thức dậy

Nhiều người có thói quen ăn sáng hoặc tập thể dục trước khi đi vệ sinh, nhưng việc nhịn tiểu khiến bàng quang và thận chịu áp lực lớn.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc cho thấy phụ nữ trung niên nhịn tiểu có huyết áp cao hơn bình thường.

Việc nhịn tiểu lâu còn khiến cơ bàng quang yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, có thể lan lên thận. Ngoài ra, thói quen này còn khiến cơ thể dễ hình thành sỏi thận.

Uống thuốc giảm đau khi bụng đói

Thuốc giảm đau nhóm chống viêm không steroid như ibuprofen thường được nhiều người sử dụng vào buổi sáng để giảm đau đầu hoặc nhức cơ. Tuy nhiên, việc dùng khi bụng đói khiến thuốc hấp thu nhanh vào máu, làm tăng gánh nặng cho thận.

Người mắc tiểu đường, cao huyết áp hoặc có bệnh lý thận sẵn cần đặc biệt thận trọng. Nếu cần dùng thuốc vào buổi sáng, nên ăn nhẹ trước và chỉ uống khi thật sự cần thiết.

Không bù nước sau khi tập thể dục

Tập thể dục buổi sáng mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch và tinh thần, nhưng nhiều người quên bù lại lượng nước và muối đã mất qua mồ hôi. Thiếu bù nước khiến lưu lượng máu đến thận giảm, gây căng thẳng cho cơ quan này.

Những người tập luyện với cường độ cao trong thời tiết nóng ẩm cần đặc biệt chú ý đến việc bù điện giải. Việc chỉ uống nước lọc không đủ để khôi phục cân bằng muối khoáng trong cơ thể.

Sau khi tập, nên bổ sung khoảng 300 - 500 ml nước kèm thực phẩm nhẹ như trái cây hoặc dung dịch bù điện giải để giúp thận hoạt động ổn định.

Bỏ bữa sáng

Khi nhịn ăn sáng, lượng đường huyết giảm khiến cơ thể dễ thèm thực phẩm chế biến sẵn hoặc món ăn nhiều muối sau đó.

Lượng natri cao là nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp và tổn thương thận.

Theo Tạp chí quốc tế về Thận học, việc ăn quá nhiều muối làm tăng nguy cơ tiến triển bệnh thận và ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch.

Ăn sáng giúp ổn định năng lượng, kiểm soát hormone và hạn chế ăn quá nhiều vào cuối ngày. Một bữa sáng cân bằng với protein, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì sức khỏe thận và tim mạch.