Muốn tránh đường huyết tăng đột biến, đừng bỏ qua 15 phút 'vàng' sau bữa ăn

Vì vậy, bên cạnh việc ăn uống hợp lý, những việc làm ngay sau bữa ăn cũng rất quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Trong 15 phút đầu sau khi ăn, đường huyết bắt đầu tăng, hệ tiêu hóa hoạt động mạnh và các hormone chuyển hóa được kích hoạt.

Ông Abhay Inderjit Ahluwalia, Giám đốc Khoa Nội tiết, Bệnh viện Fortis Memorial Research Institute (Ấn Độ), cho biết duy trì những thói quen đơn giản sau khi ăn giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa về lâu dài.

Đi bộ 10 đến 15 phút với tốc độ thoải mái ngay sau bữa ăn tốt cho việc tiêu hóa Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Nên làm gì trong 15 phút đầu sau bữa ăn?

Sau khi ăn, cơ thể không chỉ chịu tác động từ thực phẩm mà còn phụ thuộc vào mức độ vận động và tư thế.

Những thói quen tốt trong 15 phút đầu giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi và hạn chế đường huyết tăng quá cao.

Bạn nên đi bộ từ 10 đến 15 phút với tốc độ thoải mái, giữ tư thế ngồi hoặc đứng thay vì nằm ngay sau bữa ăn.

Cơ thể cũng cần được bổ sung nước với lượng vừa phải theo nhu cầu. Đồng thời, nên tránh tập thể dục cường độ cao và dành vài phút thư giãn trước khi quay lại công việc.

Đi bộ nhẹ sau ăn mang lại nhiều lợi ích

Đi bộ sau bữa ăn là thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi cơ bắp vận động nhẹ, chúng sẽ sử dụng glucose trong máu tốt hơn. Nhờ đó, đường huyết sau ăn không tăng quá nhanh.

Lợi ích này đặc biệt rõ ở người mắc tiểu đường, tiền tiểu đường, kháng insulin, béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa. Người khỏe mạnh cũng có thể duy trì thói quen này để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Điều quan trọng là chỉ nên vận động nhẹ. Tập luyện quá sức ngay sau khi ăn có thể làm giảm lượng máu đến hệ tiêu hóa, gây đầy bụng, đau bụng hoặc buồn nôn.

Giữ tư thế thẳng và thư giãn sau bữa ăn

Giữ tư thế ngồi hoặc đứng sau khi ăn giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường tiêu hóa.

Thói quen này cũng làm giảm nguy cơ trào ngược dạ dày và cảm giác ợ nóng, nhất là ở người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Uống đủ nước sau bữa ăn cũng giúp cơ thể duy trì quá trình tiêu hóa bình thường. Tuy nhiên, không cần uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, cơ thể cũng cần vài phút nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc căng thẳng. Áp lực tinh thần ngay sau bữa ăn có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa đường huyết ở những người nhạy cảm.

Thói quen này đặc biệt có ý nghĩa với người mắc tiểu đường loại 2, tiền tiểu đường, béo phì và hội chứng buồng trứng đa nang.

Đường huyết tăng cao sau bữa ăn trong nhiều năm có thể làm tổn thương mạch máu, tim, thận, mắt và thần kinh.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những thói quen sau bữa ăn không thể thay thế chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, chỉ với vài phút sau mỗi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, bạn có thể hình thành một thói quen đơn giản để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giúp tiêu hóa tốt hơn và bảo vệ sức khỏe lâu dài.