Video Thế giới

Mỹ cân nhắc điều thêm quân đến Trung Đông

TT Phát triển Nội dung số
19/03/2026 17:31 GMT+7

Theo thông tin độc quyền từ hãng tin Reuters, Mỹ đang cân nhắc điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông khi cuộc xung đột với Iran leo thang.

Theo các nguồn tin của Reuters, trong đó có các quan chức Mỹ giấu tên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc tăng cường quân sự để mở rộng các lựa chọn của mình.

Những lựa chọn đó bao gồm bảo vệ các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz, điều này có thể đòi hỏi việc triển khai quân đội trên bờ biển Iran.

Một lựa chọn khác có thể là điều động lực lượng để kiểm soát đảo Kharg của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Nhưng một quan chức cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào như vậy đều tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Iran có thể tấn công đảo Kharg và eo biển bằng tên lửa và máy bay không người lái, và việc triển khai lực lượng trên bộ của Mỹ có thể gây ra phản ứng chính trị dữ dội trong nước, nơi sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến vẫn còn hạn chế.

Các nguồn tin cũng cho biết chính quyền Mỹ đã thảo luận về việc điều động lực lượng trên bộ vào Iran để kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu của Tehran. Theo các chuyên gia, đó sẽ là một nhiệm vụ vô cùng phức tạp và nguy hiểm.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng Tổng thống Trump đang để ngỏ mọi lựa chọn. Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Tổng thống Trump ban đầu nói rằng hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz, nhưng sau đó ông đã kêu gọi các quốc gia khác hỗ trợ hoạt động này.

Tuy nhiên, khi lời kêu gọi không nhận được nhiều quan tâm từ các đồng minh, ông Trump đã cân nhắc việc bỏ khu vực này cho người khác bảo vệ.

Trong một động thái có liên quan, tờ Washington Post hôm 18.3 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng bật đèn xanh cho yêu cầu gửi Quốc hội hơn 200 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard hôm 18.3 cho biết chính phủ Iran đã bị suy yếu kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28.2, nhưng Tehran cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ vẫn có khả năng tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông.

