Mỹ có thể chuyển hướng vũ khí dành cho Ukraine sang cuộc chiến chống Iran

Báo Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay Mỹ có thể chuyển hướng nguồn cung cấp vũ khí ban đầu dành cho Ukraine sang cuộc chiến của chính Mỹ với Iran.

Theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), được đưa ra vào tháng 7.2025, các thành viên NATO ở châu Âu đang tài trợ cho các lô hàng vũ khí do Mỹ sản xuất đến Kyiv, trong đó có tên lửa đánh chặn đắt tiền cho hệ thống phòng không Patriot.

Tuy nhiên, cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran, dẫn đến việc liên minh này nhanh chóng tiêu thụ đạn dược và các đối tác khu vực của Mỹ phải chịu sự trả đũa của Iran, đã làm dấy lên lo ngại ở Ukraine về sự liên tục của hỗ trợ quân sự phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gần đây đã nhấn mạnh rằng việc bổ sung kho vũ khí của Mỹ để tiến hành các hoạt động quân sự của Mỹ được ưu tiên hơn việc cung cấp cho Kyiv.

Theo Washington Post, các cuộc thảo luận nội bộ trong Lầu Năm Góc đang tập trung vào việc xác định mức độ cung cấp phù hợp cho Ukraine. Mặc dù các đợt giao hàng theo khuôn khổ PURL dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra, hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot có thể bị loại trừ. Các nguồn tin cho biết trong một số trường hợp, các lô hàng có thể bị chuyển hướng hoàn toàn.

Bài báo cũng lưu ý rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể đã sử dụng các khoản tiền do các đối tác NATO cung cấp theo khuôn khổ PURL để mua sắm vũ khí cho một chương trình khác Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), mặc dù chương trình này đã nhận được 400 triệu USD từ Quốc hội vào tháng 1.

Trong một diễn biến khác, các quan chức Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét phân bổ lại khoảng 750 triệu USD từ chương trình PURL để bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ, chứ không dùng để viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Hoàng tử Saud bin Mishaal bin Abdulaziz trong chuyến thăm Jeddah (Ả Rập Xê Út), ngày 26.3.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Washington Post, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc trong tuyên bố hồi đáp cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ “sẽ đảm bảo lực lượng Mỹ, cũng như các lực lượng đồng minh và đối tác, có được mọi thứ cần thiết để chiến đấu và chiến thắng”, nhưng không bình luận gì thêm.

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thực hiện một loạt chuyến thăm các thủ đô châu Âu để củng cố quan hệ. Ông cũng đã đề nghị hỗ trợ quân sự cho Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là trong việc chống lại máy bay không người lái (UAV) tầm xa dựa trên kinh nghiệm của Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Ông Trump đã bác bỏ lời đề nghị này, và nói với NBC News rằng “người cuối cùng chúng ta cần giúp đỡ là ông Zelensky”. Chưa có chính phủ Ả Rập nào công khai xác nhận nhận được sự hỗ trợ từ Ukraine trong việc đánh chặn UAV của Iran.