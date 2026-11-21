Các thỏa thuận trải rộng từ hàng không, quốc phòng đến năng lượng và công nghệ, theo Reuters ngày 20.11. Thương vụ lớn nhất là hợp đồng trị giá 12 tỉ USD giữa 2 tập đoàn Mỹ Boeing, GE Aerospace và Hãng hàng không Philippine Airlines, liên quan việc cung cấp 20 máy bay Boeing 787.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Mỹ và Philippines sẽ tìm kiếm khoản tài trợ hơn 2 tỉ USD từ Washington để hỗ trợ Manila mua sắm trang thiết bị quân sự. Mỹ cũng dự kiến dành 400 triệu USD hỗ trợ các hoạt động quân sự của Philippines tại Biển Đông. Ngoài ra, Công ty Subic Grain (Philippines) sẽ xây dựng kho nhiên liệu trị giá 40 triệu USD tại vịnh Subic. Philippines cũng có kế hoạch nâng cấp sân bay Basco ở tỉnh Batances của nước này, nhằm cải thiện khả năng phục vụ hoạt động quân sự, ứng phó thiên tai và vận chuyển hàng hóa.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký kết thỏa thuận thương mại vào ngày 17.11 Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm, ông Trump còn tuyên bố Mỹ - Philippines vừa hoàn tất một "thỏa thuận thương mại rất lớn". Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Philippines sau đó chỉ xác nhận 2 nước đã đạt được nhận thức chung về các lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Tại các nước Đông Nam Á khác, Nhà Trắng công bố nhiều kế hoạch hợp tác về quốc phòng và năng lượng. Thái Lan dự định chi tới 123 triệu USD mua hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS do Mỹ sản xuất, có thể trở thành thương vụ đầu tiên thuộc loại này tại Đông Nam Á lục địa.

Trong khi đó, Công ty năng lượng Latitude Energy (Mỹ) đang đàm phán với Quỹ đầu tư quốc gia Indonesia Danantara về dự án than trị giá 2 tỉ USD, sử dụng công nghệ Mỹ. Công ty khai thác khoáng sản Navajo Transitional Energy (Mỹ) ký thỏa thuận cung cấp than trong 3 năm, trị giá 100 triệu USD, cho một đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Malaysia Tenaga Nasional Berhad.

Hợp tác công nghệ cũng là một trọng tâm. Tại Brunei, nhà mạng Unified National Networks dự kiến lựa chọn Công ty chuyên cung cấp giải pháp hạ tầng kỹ thuật số Vertiv (Mỹ) tham gia dự án trung tâm dữ liệu, với tổng giá trị mua sắm từ các nhà cung cấp Mỹ gần 1 tỉ USD. Tại Malaysia, một nhóm doanh nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển nền tảng điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước. Theo Cơ quan quản lý viễn thông Malaysia, Mỹ đã đề xuất khoản đầu tư 50 triệu USD để hỗ trợ sáng kiến này.