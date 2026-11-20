Ngày 19.11, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Liên minh sẵn sàng ủng hộ Ukraine tại Berlin (Đức).

Theo AP, sự hiện diện của hai quan chức Mỹ nhằm trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu về các cuộc thảo luận liên quan Ukraine của Tổng thống Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa qua.



Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu tại Berlin ngày 19.11 ẢNH: REUTERS

Phát biểu tại Berlin, ông Kushner nhắc đến cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của NATO. Ukraine từ lâu đã tìm cách gia nhập NATO, đặc biệt là để được đảm bảo phòng thủ chung theo Điều 5 của liên minh, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

"Từ góc nhìn của Mỹ, việc đưa ra một đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 là một vấn đề thực sự rất quan trọng. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẵn sàng xem xét điều đó, nhưng rõ ràng việc đó phải phù hợp với lợi ích của Mỹ. Và chúng ta cũng phải đảm bảo rằng nó là một phần của gói an ninh rộng lớn hơn", ông Kushner nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Kushner cho rằng Nga cũng đồng ý với cách tiếp cận này.

"Tôi nghĩ chúng ta đã khiến người Nga cảm thấy thoải mái với khái niệm rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cho Ukraine sẽ dựa trên Điều 5. Và tôi nghĩ điều đó ít nhất cũng phù hợp với những gì người Nga đang nói, đó là ý định của họ là khi cuộc chiến này kết thúc sẽ không có một cuộc chiến nào khác trong tương lai", ông Kushner nói.

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Nga chưa bình luận về phát biểu này. Ông Kushner và ông Witkoff đã đại diện Mỹ tham gia các vòng đàm phán với Ukraine và Nga. Tại cuộc họp báo, ông Kushner còn trấn an rằng ông Trump không tìm cách áp đặt thỏa thuận đơn phương mà sẽ tham vấn chặt chẽ với Ukraine và châu Âu.

Con rể ông Trump cho biết điều quan trọng là phải đảm bảo bất kỳ thỏa thuận nào đạt được đều sẽ được tuân thủ và giám sát chặt chẽ - với các hậu quả đối với bất kỳ vi phạm nào. Ông nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm ở khía cạnh này.