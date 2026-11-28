Hôm 25.11, lãnh đạo Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) Terry Cole thông báo cơ quan này sẽ mở các kênh cho phép công dân Mexico ẩn danh tố giác các cá nhân, quan chức và các mạng lưới rửa tiền có liên quan đến băng nhóm Sinaloa, tổ chức đã bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Mexico City ngày 24.9 Ảnh: AFP

Tổng thống Sheinbaum chỉ trích đường dây nóng này là một hình thức can thiệp và cho hay Bộ Ngoại giao Mexico đã gửi khiếu nại chính thức tới Đại sứ Mỹ Ron Johnson.

"Chúng tôi phải nói lên suy nghĩ của mình, hơn nữa đó còn là nghĩa vụ, vì chúng tôi phải bảo vệ chủ quyền quốc gia", bà Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ vào sáng 27.11.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với phát ngôn trên của bà Sheinbaum.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực mạnh mẽ lên Tổng thống Sheinbaum, yêu cầu bà trấn áp các băng nhóm ma túy tại Mexico.

Ông Trump đã đe dọa sẽ tấn công nhắm vào các băng nhóm nếu chính phủ Mexico không tự mình hành động.

Bà Sheinbaum đã thể hiện thiện chí hợp tác cao, đồng thời vẫn khẳng định chủ quyền của Mexico đối với các vấn đề an ninh quốc gia.

Video cho thấy lực lượng an ninh Mexico bắt giữ trùm tội phạm ma túy sau vụ đột kích ác liệt tại bang Sinaloa

Trong tuần trước, quân đội Mexico đã bắt giữ Fausto Isidro Meza, có biệt danh "Chapo Isidro", một trong những tội phạm bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất.

Chính phủ của bà Sheinbaum khẳng định rằng đối tượng này phải chịu sự xét xử tại Mexico trước khi chính phủ xem xét yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ, theo AFP.